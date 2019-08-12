深水埗遊行多地爆衝突！港警「站內施放催淚彈」女示威者眼球破　港府出聲了

▲香港「深水埗遊行」，一名女性示威者護目鏡遭橡膠子彈擊穿，右眼眼窩爆血。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港示威者11日上街進行「深水埗遊行」，尖沙咀、荃灣及屯門等地爆發衝突導致多人受傷，其中一名女性示威者遭警方射出的布袋彈擊穿護目鏡，眼球破裂當場血流滿地。港府於12日凌晨0時36分發佈新聞稿稱，「暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全」。

綜合港媒報導，「反送中」繼續延燒，示威者響應「深水埗遊行」，於11日晚間6時30分在尖沙咀進行快閃阻路；晚間7點左右，警方開始在尖沙咀、葵涌、太古等地投擲催淚煙，強制驅散示威者，部分示威者投擲汽油彈還擊。晚間7時20分，一名女子受傷倒地，護目鏡疑遭布袋彈貫穿，她的右眼眼窩處冒出大量鮮血，隨後受到趕赴現場的醫護人員救治後送醫，恐永久失明。據悉，另有一名警員遭示威者投擲汽油彈，導致全身多處燒傷。

▲港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

晚間8時45分，500名示威者在港鐵葵芳站內集結，被葵涌警署的警察人員舉黑旗示警；晚間8時55分，示威者在葵芳站向警方噴水、噴灑滅火器。9時左右，儘管催淚彈中含有毒物質，不能在密閉空間中施放，警方仍向站內發射3發催淚煙彈、橡膠子彈；晚間10時左右，示威者在葵涌警署外面聚集、架設路障。

衝突一路延續到凌晨，多名白衣男與部分示威者在荃灣二陂坊爆發激烈衝突，雙方先互相叫囂邊移動，隨後在巷口一處大型回收箱內撿起玻璃瓶互相追打，也有周邊住戶拿玻璃瓶往下丟，防暴警察隨後趕到現場，場面相當混亂。





▲香港多地爆發警民衝突。（圖／路透）

荃灣西樓角路附近，一條行人天橋底下，路過市民拍到多名黑衣男女遭到3名白衣男毆打，其中2、3人被打到在地；天橋附近另一處一名黑衣女子更糟到4名男子圍毆在地，不斷嘶聲大喊救命。

屯門區10多名示威者也於凌晨在青山警署外聚集，後被多輛警車趕癌之原約30名防暴警察驅散，一路躲進附近的湖悅山莊。防暴警察一路追進該處私人山莊裡，圍住並持棍棒毆打一名身穿白衣的男子，更一度施放胡椒噴霧，導致多名山莊內的居民及保全人員身體不適。衝突現場一度增加到200多名示威名者，向擅闖山莊打人的防暴警察倒喝采，眾人持續到凌晨3時才逐漸散去。

港府凌晨0時36分發出新聞稿，指暴力示威者破壞公物、堵塞幹道，以磚塊襲擊警務人員等，「暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全，我們對此感到憤慨，並予以最強烈的譴責。」