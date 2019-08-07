「暫緩提名不是禮讓」　許淑華：民進黨、時力應共推最強的人

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨主席卓榮泰6日與時代力量主席邱顯智會面，達成共識，雙方於一方已提名，另一方未提名的選區，雙方暫緩提名。台北市第七選區（松山信義），時力已提名陳雨凡，民進黨原有意提名現任台北市議員許淑華，民進黨預計在7日中執會暫緩提名許淑華。對此，許淑華7日強調，「是暫緩提名，而不是所謂的禮讓」，應該共推一個最強的人。

許淑華認為，這次的選舉應該還是以大獲全勝為主，所以各個政黨，都必須好好去溝通，現在要整合所謂的「台灣派」，大家就互相做一些協調溝通，有很多的區域，包括新北市的部分，有各自想要提名的人就先暫緩，「事實上是暫緩提名，而不是所謂的禮讓」。

許淑華表示，不同的區域有不同的處理方式，有些是協調，有些要用完整公平的機制來處理，所以先暫緩 ，給彼此一些時間來溝通，會有區域性的溝通，「不會做包裹式的處理」。

談到與民進黨主席卓榮泰私下的聯繫溝通，許熟華表示，卓榮泰的意思是說，原則上是推出最強的人，「不會因為說時代力量，他們硬要要求，我們就一定要禮讓」，而是說大家應該共推一個最強的人，不可能拱手讓給國民黨，那誰才是最強的人，就用機制來做處理，如果今天民進黨就公開提了自己的候選人，可能會對時力來講，是一種不尊重。

許淑華表示，「相信黨中央看到我們在基層的努力」，民意為基礎、誰的民意支持度最高，當然就應該提出最強的，時代力量的優秀的人才也很多，但是應該共同創造雙贏。談到自己的心情，許淑華坦言，「是有點無奈啦」，但還是會相信黨中央，這區真的不應該再草率決定，一定要審慎評估。