輸人不輸陣！柯文哲也打美女牌　傳找前主播楊琇晶任發言人

▲主播楊琇晶。（圖／翻攝自Facebook／眾選會：全民監票聯盟）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘兩陣營，近來都打出主播牌，找來外型亮麗的媒體人出任發言人，而台北市長柯文哲團隊也不惶多讓，外傳有意延攬曾任《壹電視》主播、現職為三立主持人的楊琇晶進入團隊。對此北市副發言人柯昱安回應，楊琇晶確實表達加入意願，但發言人職缺最終人選尚未定案。

對於外傳北市府將延攬楊琇晶，台北市政府副發言人柯昱安表示，楊琇晶確實有報名先前的市府幕僚海選計畫，但發言人一職尚未定案，目前仍由現任觀傳局長劉奕霆繼續代理。

據了解，九合一大選後，柯文哲拔擢發言人劉奕霆擔任觀光傳播局長，同時繼續兼任市府發言人職務。但柯文哲連任後話題不斷，選總統、組黨等，甚至直接與民進黨開戰；另一方面，觀傳局事務繁忙，年初至今一連經手跨年、台北燈節到近期的大稻埕煙火節，都讓劉疲於奔命。

儘管市府內部已逐步將對外發言一事交給副發言人柯昱安、黃瀞瑩，讓劉奕霆專心局長職務，但近來柯文哲與民進黨政府全面開戰，不少市政議題都被捲入口水戰之中，讓市府發言人的地位相形重要，也凸顯出市府無專職發言人的弱項。

據了解，市府鎖定有多年經驗的資深媒體人，盼能借重長才在未來進行輿論戰，但目前能開出的職缺，薪水待遇最高僅5.8萬。過去柯受訪時也知道，此薪水難以聘到理想的人才，因此曾在受訪時稱，這是一個向天下徵才的政治理念，「發言人」一職是個「磨練的位置」。

