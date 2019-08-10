「假」民眾黨太多　陳思宇：目前無官方粉絲團、網站

▲由於假冒粉絲團太多，台灣民眾黨特地澄清，現階段無官方授權經營之社群媒體。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，但由於是「倉促成軍」，不只黨的組織架構未來仍會調整，目前也無暇經營粉絲團等；但目前有不少冒名的粉絲團充斥網路上，其粉絲團的不少發言已嚴重誤導民眾。民眾黨籌備處在10日晚間特別發聲明表示，澄清目前沒有任何官方的社團、粉絲團以及網站。

「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，確定完備所有創黨的程序，未來只需要等內政部的流程走完，由柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨將正式創立。

回顧柯文哲備受矚目的創黨動作，先是在7月31日被媒體披露，由柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如到內政部繳交資料，讓外界知道原來柯文哲的創黨已不再只是心中的一個想法，而是已經付諸行動。接著隔日召開記者會正式宣布創黨，並定調要進軍立院、34席不分區提好提滿權力布局國會。

▲台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇。（圖／記者徐斌慎攝）

由於突然被內政部披露，柯文哲創立的台灣民眾黨可說是倉促成軍，不只黨的組支架構仍要調整，目前也只有中評委、中常委等幹部，連堪稱二把手的黨秘書長目前都從缺。也因此，更不用說要經營官方的粉絲團、網站等。

但就在柯文哲創黨後，網路上出現不少打著「台灣民眾黨」名義的粉絲團，其中真假參半，有的是由熱情粉絲所成立，內容基本上除了創黨大會當天的資訊外，其餘都和柯文哲臉書粉絲團大同小異。另外，也有不少是由對手刻意成立來混淆柯文哲支持者的視聽。

對此，台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，在內政部正式核定公布之前，台灣民眾黨仍還是一個處於籌備階段中的政黨，至今從未在任何社群網站上，成立任何官方授權之社團、粉絲專頁及網站。

目前社群網站上，出現許多含有「台灣民眾黨」名稱之社團、粉絲專頁，皆非本黨成立獲授權經營，其發表的圖片及文章，亦不代表本黨之立場及意見。

為避免造成民眾混淆，本黨特此正式澄清，請民眾切勿輕信或傳布不實訊息，以免以訛傳訛。

