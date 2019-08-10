柯文哲找前主播任發言人？　楊琇晶本人回應了

▲主播楊琇晶。（資料照／翻攝自Facebook／眾選會：全民監票聯盟）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲團隊傳出有意延攬曾任《壹電視》主播、現職三立主持人的楊琇晶進入團隊。消息一出，楊琇晶驚訝地表示，今年3月起已辦理留職停薪，目前全力準備博士候選人資格考試，期間確有諸多邀約，但仍以學業為第一優先。

對於外傳北市府將延攬楊琇晶一事，台北市政府副發言人柯昱安稍早表示，楊琇晶確實有報名先前的市府幕僚海選計畫，但發言人一職尚未定案，目前仍由現任觀傳局長劉奕霆繼續代理。

而據《三立新聞網》報導，楊琇晶這2個月都在準備博士資格的英文考試，代班主持的資深媒體人邱聖雯早在5月6日就開始代班，楊琇晶也對此回應，「今年三月起已辦理留職停薪，主持工作也改為兼職，全力準備博士候選人資格考試，期間確有諸多邀約，皆抱持與人為善態度，但目前仍以學業為第一優先」。

針對柯文哲團隊尋覓新任發言人一事，據了解，九合一大選後，柯文哲拔擢發言人劉奕霆擔任觀光傳播局長，同時繼續兼任市府發言人職務。但柯文哲連任後選總統、組黨等話題不斷，甚至直接與民進黨開戰；另一方面，觀傳局事務繁忙，年初至今一連經手跨年、台北燈節到近期的大稻埕煙火節，都讓劉奕霆疲於奔命。

儘管市府內部已逐步將對外發言一事交給副發言人柯昱安、黃瀞瑩，讓劉奕霆專心局長職務，但近來柯文哲與民進黨政府全面開戰，不少市政議題都被捲入口水戰之中，讓市府發言人的地位相形重要，也凸顯出市府無專職發言人的弱項。

據了解，市府鎖定有多年經驗的資深媒體人，盼能借重長才在未來進行輿論戰，但目前能開出的職缺，薪水待遇最高僅5.8萬。過去柯受訪時也知道，此薪水難以聘到理想的人才，因此曾在受訪時稱，這是一個向天下徵才的政治理念，「發言人」一職是個「磨練的位置」。