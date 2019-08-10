推展南美5G建設！　華為斥資250億在巴西「蓋新廠」

▲ 華為計畫3年內在巴西設立1000人規模的新廠，以打入南美洲5G市場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

遭到美國持續反對、停止批准相關銷售許可之際，中國通訊設備大廠華為（Huawei）正計畫未來3年內在巴西聖保羅（São Paulo）投資8億美元（約250億元台幣）興建手機生產工廠，以持續推展在南美洲的5G市場。

根據路透社報導，巴西聖保羅州州長多里亞（Joao Doria）在訪華期間，於9日在華為高層的陪同下，召開視訊記者會。他透露，華為正著手準備在巴西建廠，以趕上巴西預計在2020年3月第一次舉辦的5G頻譜拍賣。

多里亞提到，華為在巴西的業務已經進行了長達21年，目前在聖保羅已經擁有一間工廠，員工多達2000人，在未來的幾個月，華為將會決定新廠的位置，並預計3年將投入8億美元建造新廠，完工後將會雇用1000多名員工，以國內外市場為目標進行生產，不過是否專注於生產5G手機，目前還沒有明確答案。

▲ 川普敦促各國不要使用華為。（圖／路透）

路透社今年4月曾提及，華為推出了2款高階手機，並聘用巴西當地員工負責業務管理。這次的新廠興建，也是華為第二度試圖打進巴西智慧型手機市場。

據悉，美國總統川普敦促全球各國不要使用華為設備，並聲稱中國政府可能利用華為來進行「間諜監聽」等活動，來對國家安全構成威脅。雖然到目前為止，聽取到這些警告的人並不多，但在美國市場上的阻礙，迫使華為努力去提高自己在其他國家市場的地位與份量。

今年3月，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訪美期間，川普也曾在白宮提到了華為相關的問題。但巴西副總統莫羅（Hamilton Mourao）於6月針對此議題回應，巴西並沒有計畫去禁止華為參與5G網路。