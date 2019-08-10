擔憂自身安全！北韓17天試射5次　美官員：疑為短程飛彈

▲北韓近17天內已經發射5次飛彈。（示意圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

繼6日發射飛彈後，北韓10日清晨又朝東海方向發射2枚不明飛行物。美國一名官員指出，北韓發射的不明物類似平壤先前發射的短程飛彈。

綜合外媒報導，美國一名匿名官員透露，北韓至少發射了1枚不明物，且類似先前平壤發射的短程飛彈；另一名美國官員則說，會持續監控所有關於北韓飛彈的消息，並與日本、南韓協商。

外界認為，北韓恐是對自身安全有憂慮，才會不斷發射武器恫嚇或示威，連連舉動也是為了控制朝美談判的局勢，增加談判籌碼。