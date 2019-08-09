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影／怪手手臂撞進駕駛座！埔里驚悚車禍「要命巧合」　運將頭顱破裂當場慘死

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記者莊智勝／南投報導

南投縣埔里鎮8日傍晚5時許發生死亡車禍，施姓男子當時開著吊臂車行經南環路，但卻因不明原因撞上前方載著怪手的大貨車，突出的怪手手臂彎曲處不偏不倚正巧砸中駕駛座，這「要命的巧合」導致施男頭顱破裂、當場死亡。家屬接獲噩耗後趕抵現場，癱坐路旁哭到泣不成聲；整起事故肇因為何，仍待警方進一步調查釐清。

▲▼南投埔里怪手手臂撞進駕駛座 男頭破亡。（圖／東森新聞）

▲突出後斗的怪手手臂彎曲處，不偏不倚砸進駕駛座。（圖／東森新聞）

這起驚悚車禍就發生在埔里南環路，警消8日傍晚5時許接獲通報，立即派員趕赴現場救援；當救護人員到場時，發現大貨車載運的怪手手臂突出，施男所駕的吊臂車撞上後，當場砸破擋風玻璃、卡進駕駛座，車內的施男當場失去意識。

▲▼南投埔里怪手手臂撞進駕駛座 男頭破亡。（圖／東森新聞）

▲▼南投埔里怪手手臂撞進駕駛座 男頭破亡。（圖／東森新聞）

▲▼南投埔里怪手手臂撞進駕駛座 男頭破亡。（圖／東森新聞）

▲施姓駕駛被救出時頭顱嚴重破裂，早已死亡。（圖／東森新聞）

警消表示，事後立即繪製位置圖，確認後再請司機將貨車稍稍往前挪動，並將駕駛座上的施男救出，但當施男脫困後，救護人員發現他頭顱嚴重破裂，當場就已死亡。細看現場，倘若施男駕駛的是自小客車，高度不足的情況下撞上前方貨車怪手，頂多也只會造成車損，且突出的怪手手臂彎曲處，就這麼不偏不倚地撞進駕駛座，種種「要命的巧合」讓現場眾人不寒而慄。

事後家屬在接獲噩耗趕抵現場，見到施男遺體從車內移出，當場情緒崩潰，癱軟跌坐在路旁哭得泣不成聲。警方指出，目前整起車禍肇因仍然不明，是吊臂車未注意前方路況追撞貨車？還是貨車突然急煞而造成悲劇？現仍有待釐清。

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▲▼南投埔里怪手手臂撞進駕駛座 男頭破亡。（圖／東森新聞）

▲家屬見到施男遺體被移出，當場哭到癱軟坐地。（圖／東森新聞）

ET快訊
驚悚車禍畫面曝！埔里怪手手臂撞進駕駛座「要命巧合」運將頭破慘
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關鍵字：埔里,怪手,車禍

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