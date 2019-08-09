我的土地劃給別人！？　婦人12天3次到地政所丟雞蛋撒麵粉

▲婦人不滿土地劃分不公，到地政事務所丟雞蛋撒麵粉。（圖／翻攝自Facebook／帳溪湖地政事務所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名65歲婦人，認為溪湖地政事務所將她的土地劃分給他人，心生不滿，於2017年4月6、10及14日先後3次，到2樓主任辦公室及3樓測量課長室潑灑麵粉跟雞蛋，導致詹姓、張姓及陳姓等人全被潑及，最後被張姓課長制止，婦人拿起椅子攻擊時，被警方當場逮捕。

2018年11月彰化地院一審，依公然侮辱罪判決婦人以強暴犯公然侮辱罪，共二罪，合併應執行拘役70日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，王婦不服提起上訴，第二審合議庭判決，上訴駁回，全案定讞。

判決書指出，王婦辯稱她警詢時胸悶、喘、精神狀況不好，筆錄內容與真正意思不同等語，但地院勘驗王婦警詢錄音製作警詢筆錄時發現，王婦全程均邊看電腦螢幕邊回答，口齒清晰有條理、神情平和、精神穩定、說話速度正常，還曾一度與旁邊員警說笑。

員警亦一再與其確認筆錄內容，婦人反覆仔細觀看，亦清楚知道員警之問題及自己的回答，對筆錄內容並無意見，並無其所稱之警詢筆錄內容與真正意思不同且精神狀況不好之情形，不能採信。

在地政界服務超過20年的張姓課長也還原當時的狀況說，當時王婦4天一次到辦公室潑蛋灑麵粉，總是要花上一整天清洗，對她傷透腦筋，後來到了第3次才報警處理，接受電訪時感謝司法，並強調，若要申辦相關業務，請依法申請，也不要帶有情緒性的動作，有任何需要，溪湖地政一定竭誠為大眾服務。

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