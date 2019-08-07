網友：「太扯了！」國三大溪路段　疑超車糾紛國道上直接開打

▲有網友7日下午在「爆料公社」臉書粉絲團上傳「太扯了」，兩輛車駕駛在國三內側車道上開打。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書「爆料公社」粉絲團7日下午有網友上傳「太扯了，國三南下大溪-龍潭」，影片中2輛轎車停在國道內側車道，駕駛居然下車在內側開打，網友行車紀錄器拍下2人在路肩纏鬥畫面；國道六隊指出，據報後趕往處理，發現2輛車駕駛疑似超車糾紛引發攔車互毆事件，其中傷者已送醫治療，涉案駕駛則接受警方調查。

臉書「爆料公社」粉絲團7日下午網友上傳這則影片，地點在國三南下64.5公里處，也就是桃園市大溪至龍潭路段，2輛轎車停在內側車道閃燈，2名駕駛不顧危險就在國道上開打，有網友趕緊報警處理，短短1小時就湧進逾500位網友留言：「一年一度情人節高速公路格鬥賽嗎？」、「這是老公抓到小王嗎？」、「情人節國道激情直播？？？？？」、「打贏送法院、打輸送醫院」、「第一屆高速公路無差別MMA綜合格鬥賽開打」…..，警方據報後立即派員趕往處理。

▲有網友7日下午在「爆料公社」臉書粉絲團上傳「太扯了」影片，國道六隊員警趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊表示，下午3時20分接獲報案，南下大溪至龍潭段內側車道，2輛轎車駕駛疑似超車糾紛，其中1人攔車衍生互毆事件，員警到場後立即制止雙方互毆，並找來救護車將傷者送醫治療，另一人則被帶回隊部調查偵辦，現場狀況於下午3時45分排除。

國道六隊說，在國道上如遇有行車糾紛或惡意逼車情形，宜以行車紀錄器記錄，提供影象資料迅速向警方報案，切勿任意攔車或停在車道上，造成自己與他人危險，依照道路交通管理處罰條例規定：「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處新台幣六千元以上二萬四千元罰鍰，另涉刑法強制罪，則面臨3年以下有期徒刑規定，請用路人勿一時衝動觸法。

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