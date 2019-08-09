蘆洲男子颱風夜遭押至山區虐打　手腳斷忍痛報警送醫

▲陳男疑因債務糾紛被一群惡煞強押並矇眼至八里山區虐打，忍痛報案後才被警消人員救出送醫。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

強颱利奇馬來襲，新北各處都出現不小的雨勢，而蘆洲有名23歲的男子，在8日晚間風雨交加時，在蘆洲區四維路被人強押至八里觀音山上施虐。據了解，疑似是債務糾紛，在蘆洲地區遭對方找來的人強押上車，並將男子蒙眼帶去觀音山上審問虐打，最後被丟包到一處停車場，才負傷忍痛報警。

據了解，新北市警方8日晚間9時許接獲報案，陳姓男子自述在八里區觀音山上的停車場遭人毆打後丟包，警消趕緊派員趕往現場，救護人員循著報案人給的地址，晚間10時許在八里區華富山路上的觀音山遊客中心停車場找到傷者，陳男被發現時，已經倒在地上奄奄一息，但仍然有意識。

陳男向救護人員表示，他因為欠錢被人強押至山上施虐，救護人員發現他雙手手肘有2處刀傷，而左手手腕及左腳腳踝疑似被毆打導致骨折，全身還有多處擦挫傷，趕緊將他送往淡水馬偕醫院急救，陳男經過救治後目前並無生命危險，但醫生要求他留院觀察。

蘆洲區警方獲報後，趕抵事發現場進行拍照採證，目前警方已經著手展開調查，同時也派請警員調閱周邊道路監視器畫面，除了要盡速將這些擄人的惡徒追緝到案外，更要釐清全案是否還有另外的隱情。

▲▼觀音山遊客中心停車場內留有許多沾有血跡的衛生紙。（圖／記者趙永博攝）



▲疑似被害人掉落在現場的鑰匙及手錶。（圖／記者趙永博攝）



▲案發現場還留有許多玻璃酒瓶碎片。（圖／記者趙永博攝）



▲陳男疑似在蘆洲區四維路附近遭人擄走。（圖／記者趙永博攝）