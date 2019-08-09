2關鍵影響北台灣！　利奇馬觸陸「速度放慢」白天風雨明顯

▲利奇馬強颱侵襲北台灣，圖為早前NASA資料畫面；NASA稱利奇馬為「超級颱風」。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

第9號強烈颱風「利奇馬」（Lekima）暴風圈凌晨0時已經碰觸三貂角，經過一夜侵襲過後，目前雨勢較緩，但仍需嚴防後續豪雨。目前預報路徑今（9日）白天颱風速度會減慢，而「往西折的幅度」與「放慢的速度」，都是影響今天白天風雨的因素。

根據「天氣風險公司」（WeatherRisk）凌晨發文，強颱利奇馬早前「刷過」台灣東部宮古島時，被紀錄到平均風12級、陣風14級的強風。「天氣風險公司」引述氣象局8日晚間11時的路徑預報，預報路徑在明天白天，颱風度會慢下來，也是風雨最明顯的時段，在放慢的過程中，不排除出現向西偏折的現象，但8日晚間路徑已出現北偏。

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▲中央氣象局預測颱風未來路徑。（圖／記者葉國吏翻攝）

「天氣風險公司」表示，颱風「往西折的幅度」和「放慢的速度」，都可能會影響北部的風雨程度強弱。氣象局課長羅雅尹在8日深夜11時40分警報中說明，利奇馬強颱未來將持續朝西北通過東北方海面，進入北部海面，深夜到9日最接近台灣，馬祖已經觀測到4米浪高，北部、東半部沿岸也有3米以上浪高；風力部分，隨著暴風圈凌晨進入台灣北端陸地，北台灣風力加大，白天將出現9至10級陣風，甚至局部達11級強陣風，中部南部沿海也因風力、地形交互作用有較強陣風。