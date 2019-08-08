颱風停飛懶人包／國內、國際線航班「取消異動」一覽表

▲受利奇馬颱風影響，國內線、國際線航班停飛及延誤。（圖／記者謝盛帆攝）



記者謝承恩／台北報導

受利奇馬颱風來襲，國內及國際線航班大受影響！民航局表示，今日截至1800，國內線取消18架次、延誤5架次，兩岸暨國際航線取消41架次、延誤10架次，以下航班取消及異動，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新公告。以下為《ETtoday新聞雲》整理出最新的航班資訊。

長榮／立榮航空

8月8日

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【國際線】

桃園-香港 BR827、BR828取消。

桃園-沖繩 BR186、BR185取消。

桃園-澳門 BR809、BR810取消。

桃園-曼谷 BR205、BR206取消。

20：00以後抵逹桃園機場、松山機場之航班全數延至8月9日12：00以後降落。



8月9日上午由桃園機場、松山機場出發之航班因來機晚到，部分航班將延誤或取消。

8月8日、9日往返高雄小港、台中清泉崗機場之國際航班正常起降。

【國內線】

松山往返台東航班B7-8727、B7-8728取消

松山往返花蓮航班B7-8977、B7-8978取消；

松山往澎湖航班B7-8617取消；

澎湖往松山航班B7-9116、B7-8618取消；

金門-松山航班B7-8830取消

增開松山往金門航班B7-9381，起飛時間為16：40；

增開澎湖往高雄航班B7-9322，起飛時間為20：00



8月9日

【國內線】



松山往返航班除下列航班維持正常，其餘全日取消。

金門往松山航班:B7-8826、B7-8830。

澎湖往松山航班:B7-8610、B7-9116、B7-8618。

台中、嘉義、台南及高雄往返航班正常，除台中往返南竿航班取消。

中華航空

【華航航班異動資訊】受利奇馬颱風影響，華航航班異動如下：

8月8日

1. CI122/123 桃園往返琉球、CI132/133高雄往返琉球取消。

2. 23:00後桃園機場起飛之歐洲、美加及澳洲航班，提前起飛。

8月9日

1. 15:00前，桃園機場出發航班取消或延後起飛。

2. 原定清晨抵台長程線班機，包括CI62法蘭克福-桃園、CI64維也納-桃園、CI52雪梨-桃園、CI54布里斯本-桃園，將延後抵達。

台灣虎航

台灣虎航航班最新動態，受利奇馬颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航最新航班異動情形如下：

8月8日

IT606/IT607 桃園-釜山來回航班取消

IT537 桃園-宿霧取消

IT305/IT306/IT309/IT310 桃園-澳門來回航班取消

IT506 曼谷廊曼-桃園延至8月9日11:40起飛；航班編號改為IT9506

IT221 大阪關西-桃園延至8月9日14:00起飛；航班編號改為IT9221

IT203 東京成田-桃園延至8月9日13:40起飛；航班編號改為IT9203

8月9日

IT301/IT302 桃園-澳門來回航班取消

IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消

IT240/IT241 桃園-福岡來回航班取消

IT210/IT211 桃園-大阪關西來回航班取消

IT538 宿霧-桃園取消

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。



桃園-沖繩那霸來回 航班IT232、IT233取消

高雄-沖繩那霸來回航班IT288、IT289取消

遠東航空

因利奇馬颱風影響之航班如下：

8月8日

【國內線】

金門-台北 FE8072 取消

金門-台北FE6070取消

澎湖-台北 FE028取消

澎湖-台北FE6632取消

【國際線】 正常

8月9日

【國內線】

台北出發之航班全部取消

台中出發之航班正常

高雄出發之航班正常

金門-高雄FE8092延至14:00出發

【國際線】

桃園-新潟來回取消

桃園-濟州/桃園-峴港提早至6點30分出發

回程延至8/10

華信航空

受利奇馬颱風影響，華信航空明〈09〉日航班異動如下：

【國內線】

松山出發航班全天取消。

台中/高雄出發航班維持正常，並視天候狀況調整。

【國際、兩岸航線】

台中-寧波 AE965/966 提早一小時起飛，其餘航班維持正常。

日本航空





全日航空

此資料為2019年8月8日18:00更新的資料。

ANA航班最新動態

2019年8月9日 NH824 航班取消

2019年8月9日 NH853 航班取消

2019年8月9日 NH854 航班取消

原訂航班2019年8月9日 NH851 延遲至2019年8月10日上午起飛

原訂航班2019年8月9日 NH852 延遲至2019年8月10日中午起飛

航班最新起飛時間如下:

山東航空

AirAsia

8月9日

Z2 124/125 馬尼拉-台北、台北-馬尼拉 ，取消。

Z2 7124/7125 宿霧-台北、台北-宿霧，取消

Z2 24 卡利波-台北，延至 8/10 04:00起飛。

Z2 25 台北-卡利波，延至 8/10 06:55起飛。

Z2 7126 宿霧-台北，延至8/10 01:15起飛

Z2 7127 台北-宿霧，延至8/10 04:30起飛

Z2 5126 克拉克-台北，延至8/10 01:35起飛

Z2 5127 台北-克拉克，延至8/10 04:10起飛

Z2 128 馬尼拉-台北，延至8/10 03:00起飛

8月10日

Z2 129 台北-馬尼拉 延至8/10 05:40起飛

樂桃航空

因受颱風影響，特此告知以下取消航班，如造成旅客不便，本公司在此由衷致上最深的歉意。

8月8日

MM0231/大阪(關西)→石垣(預定時間:07:45出發-10:10抵達)

MM0232/石垣→大阪(關西) (預定時間:10:50出發-13:10抵達)

MM0905/沖繩(那霸)→首爾(仁川) (預定時間:13:10出發-15:30抵達)

MM0906/首爾(仁川)→沖繩(那霸) (預定時間:16:20出發-18:40抵達)

MM0925/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:16:50出發-17:20抵達)

MM0775/仙台→台北(桃園) (預定時間:17:05出發-20:00抵達)

MM0926/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:18:05出發-20:45抵達)

MM0289/福岡→沖繩(那霸) (預定時間:20:00出發-21:45抵達)

MM0220/沖繩(那霸)→大阪(關西) (預定時間:20:30出發-22:30抵達)

MM0860/台北(桃園)→東京(羽田) (預定時間:20:40出發-00:55抵達)

MM0927/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:21:25出發-22:05抵達)

MM0029/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:23:25出發-01:20抵達)

8月9日



MM0030/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:00:05出發-03:50抵達)

MM0021/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:02:30出發-04:25抵達)

MM0726/台北(桃園)→札幌(新千歲) (預定時間:03:00出發-08:00抵達)

MM0859/東京(羽田)→台北(桃園) (預定時間:05:55出發-08:25抵達)

MM0922/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:06:25出發-09:05抵達)

MM0231/大阪(關西)→石垣(預定時間:07:45出發-10:10抵達)

MM0023/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:08:15出發-10:10抵達)

MM0923/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:08:20出發-08:50抵達)

MM0022/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:09:15出發-13:00抵達)

MM0924/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:09:30出發-12:10抵達)

MM0725/札幌(新千歲)→台北(桃園) (預定時間:10:35出發-13:50抵達)

MM0232/石垣→大阪(關西) (預定時間:10:50出發-13:10抵達)

MM0776/台北(桃園)→仙台(預定時間:10:55出發-15:30抵達)

MM0026/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:14:50出發-18:35抵達)

MM0027/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:16:00出發-17:55抵達)

MM0925/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:16:50出發-17:20抵達)

MM0775/仙台→台北(桃園) (預定時間:17:05出發-20:00抵達)

MM0926/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:18:05出發-20:45抵達)

MM0028/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:18:35出發-22:20抵達)

MM0860/台北(桃園)→東京(羽田) (預定時間:20:40出發-00:55抵達)

MM0927/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:21:25出發-22:05抵達)

MM0029/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:23:25出發-01:20抵達)

8月10日

MM0030/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:00:05出發-03:50抵達)

MM0021/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:02:30出發-04:25抵達)

MM0726/台北(桃園)→札幌(新千歲) (預定時間:03:00出發-08:00抵達)

MM0922/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:06:25出發-09:05抵達)

中國國際航空

8月9日

CA198 台北松山 →上海虹橋 15:15 取消航班

CA188 台北松山 →天津 18:45 取消航班

CA150 台北桃園 →杭州 12:30 取消航班

CA186 台北桃園 →北京 13:00 取消航班

CA196 台北桃園 →上海浦東 14:35 取消航班

CA836 台北桃園→溫州 17:20 取消航班

CA410 台北桃園→重慶 19:20 取消航班

CA197 上海虹橋 →台北松山 12:15 取消航班

CA187 天津 →台北松山 14:45 取消航班

CA185 北京 →台北桃園 08:35 取消航班

CA149 杭州 →台北桃園 09:30 取消航班

CA195 上海浦東 →台北桃園 11:30 取消航班

CA835 溫州 →台北桃園 14:50 取消航班

CA409 重慶 →台北桃園 15:20 取消航班

深圳航空

8月9日

ZH9076 台北桃園→ 無錫 12:05 取消航班

ZH9075 無錫 →台北桃園 09:00 取消航班

ZH9070 台北桃園 →晉江 13:15 取消航班

ZH9069 晉江 →台北桃園 16:00 取消航班

ZH9074 台北桃園 →深圳 17:35 取消航班

ZH9073 深圳→ 台北桃園 14:40 取消航班

ZH9078 台北桃園→ 瀋陽 17:20 取消航班

ZH9077 瀋陽 →台北桃園 13:05 取消航班

ZH9082 台北桃園 →南寧 19:20 取消航班

ZH9081 南寧 →台北桃園 09:50 取消航班

ZH9084 台北桃園 →南通 17:20 取消航班

ZH9083 南通 →台北桃園 14:05 取消航班

國泰航空／國泰港龍航空

8月9日取消航班

台北-香港

CX469/CX495/CX445/CX421/CX467/CX443/CX485/CX473/KA485

台北-東京 CX450

台北-大阪 CX564

台北-名古屋 CX530

台北-首爾 CX420

台北-香港航班延飛

CX565/CX451/CX531

起飛時間將可能有所延誤，建議瀏覽官網了解最新航班動態。