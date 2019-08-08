利奇馬逼近台灣　中市府全力備戰！部份活動延期或停辦

▲市府因應利奇馬來襲，提前進行排水溝清淤。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央氣象局8日已發布利奇馬颱風海上及陸上颱風警報，台中市政府昨天起就開放民眾領取免費沙包，除了做好各項防颱準備工作之外，部分活動延期或停辦，提醒民眾確認後再前往，避免撲空。

市府指出，受颱風外圍環流影響，9日下半天至10日可能陸續出現強風豪雨，其中又以9日影響最為明顯，預計在台灣西半部、東北部地區可能都有豪雨等級以上的強度降雨。

水利局已備妥7座抽水站及抽水機組，及準備2萬5千包沙包、120包太空包及785塊防汛鼎塊、248部移動式抽水機等防汛器材因應，至於地下道，全市20座都已完成機電設備及抽水設備測試運轉，並針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等項目進行整備。

市府提醒，民眾可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等資訊，如遇淹水也可透過台中市民一碼通「1999專線」通報，以利市府快速搶修。

確定延期活動包括9日「國家環境教育獎台中市初審」，「太原路地下道填平工程地方說明會」延至15日下午7點；10日「108年高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」；10日屯區藝文中心「寶寶音樂律動課」，延至17日；10日和11日屯區藝文中心「2019遊於藝X藝術市集」，延至9月21日、22日。

10日屯區藝文中心「天地行者音樂會前導講座」，停止舉辦。



配合市府停班課者有9日研考會資訊中心「台中市政府市民免費電腦課程」、9日低碳辦公室「台中市低碳教育講堂(三)-聰明用電大解密活動」，及10日中市圖總館「圖書館e學堂-一起用LINE做生意」。