　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莫拉克10周年歷經50颱　內政部7修災防法保障人民安全

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲內政部長徐國勇出席運安會成立揭牌記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

強颱「利奇馬」逐步進逼台灣，同時適逢莫拉克風災10周年，內政部8日表示，10年來經歷50次颱風侵台，政府皆用最嚴謹的態度面對挑戰，從每次災害擷取經驗，已陸續修訂7次《災害防救法》，精進各項防災工作，以保障民眾生命財產安全。

內政部7日晚間因應利奇馬颱風來襲，成立中央災害應變中心，由內政部長徐國勇擔任指揮官，內政部也於臉書提醒民眾，中央災害應變中心已一級開設，呼籲大家一定要做好居家防災準備，外出時也要注意避免行經可能有土石流的警戒山區，也千萬不要到海岸邊觀浪。

內政部指出，在莫拉克風災之後，共修訂7次災害防救法，包括推動地方災害防救自治體制、設立災害防救辦公室、設置異地備援應變中心、國軍主動救災機制、復原重建援助措施、訂定假訊息罰責等，並修訂3次風災災害業務防救計畫，完備情資研判、訊息發布、預防性疏散撤離、孤島整備、避難收容、弱勢族群協助等相關防救災工作與分工。

另外，內政部也針對災防體制、搜救量能、自主救災、應變效能、社會溝通等5大重點面向，由下而上建立災防運作機制，包含預置兵力、規劃救災調度方案、建置及維護緊急通訊設備、運用防救災應變管理資訊系統整合情資、建置一站式災害情報站、發送細胞廣播告警訊息（CBS）、指定電視頻道切換、中央災害應變中心工作會報直播、提供社群網站中英文資訊、記者會手語翻譯等工作。

為強化民眾自主救災，內政部自98年起即推動深耕第1、2期計畫，提升基層防救災能力，107年開始推動第3期計畫，以公所為核心，積極培訓防災士，進一步強化民眾防災意識，包含災害潛勢調查、業務人員教育訓練、強化各縣市政府韌性、向民眾推廣防災工作、邀集企業參與防災工作，提升在大規模災害中，民眾自助、互助能力，截至今年7月止，已建構63處韌性社區、有1607人取得防災士資格、366家企業簽署防災備忘錄。

內政部強調，未來將持續秉持最嚴謹的態度來面對颱風，以多一分準備，少一分災害的信念，結合中央、地方及民眾的力量，將災害損失減至最小。

ET快訊
即／利奇馬變胖襲台！台南市、屏東縣宣布明天正常上班上課
不斷更新／全台9日「停班停課」懶人包

關鍵字：莫拉克風災,內政部,利奇馬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九、陳其邁小林村同框　雙方「握2次手」切蛋糕慶父親節

郝柏村：政黨政治被黑金、樁腳把持 　「賄選」成台灣民主最大諷刺

高潞批紀律委員會「未審先判」　自籌調查小組捍衛清白

台商幹部憂遭「中共代理人」修法波及　陸委會：請會長們放心

劉宥彤諷「福委會主委變CEO」韓國瑜陣營：期待一起改變台灣藍圖

莫拉克10周年歷經50颱　內政部7修災防法保障人民安全

還原和解現場！　王世堅：柯文哲敬兩杯　不曉得他在嘟噥什麼

影／高潞・以用哽咽：國會辦公室即刻解編　去留靜待黨代表大會決議

陳水扁：蔡英文兩次支持柯文哲選北市長　一次暗助、一次明助

父愛爆棚！黃偉哲曬萌孩照　自爆「我又當爸了」

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

馬英九、陳其邁小林村同框　雙方「握2次手」切蛋糕慶父親節

郝柏村：政黨政治被黑金、樁腳把持 　「賄選」成台灣民主最大諷刺

高潞批紀律委員會「未審先判」　自籌調查小組捍衛清白

台商幹部憂遭「中共代理人」修法波及　陸委會：請會長們放心

劉宥彤諷「福委會主委變CEO」韓國瑜陣營：期待一起改變台灣藍圖

莫拉克10周年歷經50颱　內政部7修災防法保障人民安全

還原和解現場！　王世堅：柯文哲敬兩杯　不曉得他在嘟噥什麼

影／高潞・以用哽咽：國會辦公室即刻解編　去留靜待黨代表大會決議

陳水扁：蔡英文兩次支持柯文哲選北市長　一次暗助、一次明助

父愛爆棚！黃偉哲曬萌孩照　自爆「我又當爸了」

日職／張奕5下無安打破功　5局無失分生涯一軍首勝候選

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

迎戰純網銀　永豐銀數位帳戶挑戰第4名　要拚7、8萬戶

永慶慈善基金會x臺北文創推《人間公益影展》！14部溫馨電影免費看

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

婚外情生變男女由愛生恨　外遇男女被依通姦、恐嚇判刑

班機取消沒地方去？因應強颱利奇馬　東京Domo民宿提供免費入住

政治熱門新聞

「國民黨2020一手好牌打成爛..

蘇貞昌28分震醒...幕僚36..

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　..

韓國瑜25年前訪談原音重現　網..

與謝維洲終止收養關係　謝長廷：..

北北基9日停班停課？　侯友宜：..

聯繫不上郭台銘？　馬英九秒回：..

快訊／利奇馬還在路上　北北基8..

快訊／北北基8日晚上照常上班上..

王金平勸韓國瑜「精誠所至」　劉..

6.0強震驚醒全台！蔡英文：國..

強震全台5128戶停電！蘇貞昌..

快訊／6.0強震！空勤總隊直升..

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自..

更多熱門

相關新聞

新竹五峰、尖石重症患者撤離避颱

強颱利奇馬步步進逼台灣，雖然中心位置至8日下午4時仍距台北400公里，但外圍環流已在北台灣掀起陣雨，原本陸警警戒區為桃園以北、宜蘭、花蓮，但下午2時30分氣象局再將新竹納入警戒範圍。面對強颱來襲，新竹縣府不敢大意，下午率先會同國軍前往五峰鄉、尖石鄉撤離重症、慢性病患。同時新竹市府交通處也指出，為便利市民移置車輛，颱風期間市轄道路黃線、紅線開放停車。

即／桃園復興區即刻停班停課

老闆嚴肅臉「問工作進度」神展開

強颱利奇馬來襲　金馬澎齊防颱

強颱利奇馬來勢洶洶　台東、台南一級淹水警戒下班小心

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面