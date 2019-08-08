莫拉克10周年歷經50颱　內政部7修災防法保障人民安全

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

強颱「利奇馬」逐步進逼台灣，同時適逢莫拉克風災10周年，內政部8日表示，10年來經歷50次颱風侵台，政府皆用最嚴謹的態度面對挑戰，從每次災害擷取經驗，已陸續修訂7次《災害防救法》，精進各項防災工作，以保障民眾生命財產安全。

內政部7日晚間因應利奇馬颱風來襲，成立中央災害應變中心，由內政部長徐國勇擔任指揮官，內政部也於臉書提醒民眾，中央災害應變中心已一級開設，呼籲大家一定要做好居家防災準備，外出時也要注意避免行經可能有土石流的警戒山區，也千萬不要到海岸邊觀浪。

內政部指出，在莫拉克風災之後，共修訂7次災害防救法，包括推動地方災害防救自治體制、設立災害防救辦公室、設置異地備援應變中心、國軍主動救災機制、復原重建援助措施、訂定假訊息罰責等，並修訂3次風災災害業務防救計畫，完備情資研判、訊息發布、預防性疏散撤離、孤島整備、避難收容、弱勢族群協助等相關防救災工作與分工。

另外，內政部也針對災防體制、搜救量能、自主救災、應變效能、社會溝通等5大重點面向，由下而上建立災防運作機制，包含預置兵力、規劃救災調度方案、建置及維護緊急通訊設備、運用防救災應變管理資訊系統整合情資、建置一站式災害情報站、發送細胞廣播告警訊息（CBS）、指定電視頻道切換、中央災害應變中心工作會報直播、提供社群網站中英文資訊、記者會手語翻譯等工作。

為強化民眾自主救災，內政部自98年起即推動深耕第1、2期計畫，提升基層防救災能力，107年開始推動第3期計畫，以公所為核心，積極培訓防災士，進一步強化民眾防災意識，包含災害潛勢調查、業務人員教育訓練、強化各縣市政府韌性、向民眾推廣防災工作、邀集企業參與防災工作，提升在大規模災害中，民眾自助、互助能力，截至今年7月止，已建構63處韌性社區、有1607人取得防災士資格、366家企業簽署防災備忘錄。

內政部強調，未來將持續秉持最嚴謹的態度來面對颱風，以多一分準備，少一分災害的信念，結合中央、地方及民眾的力量，將災害損失減至最小。