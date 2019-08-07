噁男臉書假名騙打工　拐少女進摩鐵「全裸共浴+愛撫」

▲黃男用假名拐騙少女外出打工，竟帶對方進摩鐵全裸共浴，遭台中地院判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳玉／台中報導

台中黃姓男子在臉書上冒用「陳沛蓁」名義，發現14歲少女小玲（化名）發訊詢問是否有打工機會，即用「陳沛蓁」聯絡小玲，要她在便利商店前等候，會有公司人員去接送，黃隨後將她載進摩鐵共浴、撫摸身體，更要她口交但被拒，事後被小玲母親得知報警；台中地院依偽造文書將黃判3月、依性交未遂罪判6月。

判決書指出，黃男在去年3月間用自己手機以「陳沛蓁」姓名註冊，並擷取網路不明女子的照片當作大頭照，用此方式取得「陳沛蓁」臉書帳號。同年4月間，黃發現少女小玲在交友軟體BeeTalk中發訊詢問有無打工賺錢機會，便用「陳沛蓁」主動密訊對方。

黃用「陳沛蓁」帳號自稱經理，詢問小玲有無男友、與男友進行至何程度暨為何需要工作、想要何種工作等問題，小玲回答缺錢用、有跟男友抱抱過等語，黃隨即向她表示將請公司人員前去接送，要她告知所在地點和穿著。

黃駕車前來，見小玲穿著國中運動服，明知道她未滿16歲，仍載對方前往摩鐵，進入汽車旅館前，黃又再次探詢小玲與男友進行至何程度等問題，並將自己衣物交與她遮掩校服，避免旅館人員發現她是國中生。

隨後2人進入摩鐵，黃褪去兩人衣著共浴，之後小玲走出浴室後，黃在房內開始撫摸她身體，進而要求她口交但被拒絕，她起身穿衣，黃遂罷手而未遂，更交給她1000元做為代價，駕車送她離去。事後小玲與母親一同報案。

事後黃男坦承犯行，並跟小玲母親調解成立，並給付完畢；法官審酌，黃曾與未滿14歲少女性交被判刑2年，仍不思悔悟，但考慮已與對方調解完畢，對方也同意不追究，因此判予輕刑。