正妹借宿2晚他「保證守規矩」　忍43小時「管不住下面」強壓硬上

▲台中少女因相信友人「守規矩」而借宿2晚，卻慘遭對方性侵。（示意圖，與本案無關／123RF）

記者陳玉／台中報導

18歲少女小惠（化名）平時只透過臉書與蔡姓友人互動，去年3月間小惠因在補習班準備考大學壓力大，又不想回家，蔡男得知後保證會「守規矩、不亂來」，她因此到蔡男家借宿2晚，但蔡見美女在旁「凍未條」，僅遵守約定43小時就性侵對方得逞；台中地院依強制性交罪判蔡4年徒刑。

判決書指出，蔡於去年3月間結識小惠，2人為臉書上往來的朋友關係，同年月15日晚間10點多，小惠從南區補習班下課後，因考大學壓力大，又不想要回家，蔡男得知後向她保證「會守規矩」，她因信任蔡的保證，乘坐蔡的機車一同返回到蔡於太平區的住處借住2晚。

但蔡見美女在旁「按耐不住」，僅遵守約定43小時後，先詢問小惠是否有與其性交之意，她拒絕後，蔡竟強壓她在房間床上，並強行脫下她所穿衣褲，她想趁機逃跑，蔡再將她強力抓回，強力將她雙腳拉開，無視她掙扎反抗，性侵得逞。

隨後，小惠咬住蔡右前手臂，趁他鬆手之際立刻從床上起身，稍加擦拭身體並穿上衣服後，要求他騎機車載她到大里區南門橋附近與友見面，她與友人見面後，隨即哭訴遭性侵，友人大驚，隨即陪同前往醫院驗傷及報警處理。

蔡男辯稱，跟小惠性交是兩情相悅的，並沒有強迫對方，全因事後她情緒不滿而指稱他強制性交之犯行。

法官查出，小惠遭性侵時間，是她與蔡共處約43小時之後，顯然蔡在前面的相處時間，有遵守其向小惠保證不會逾矩而自我約制，小惠證述是因為有蔡再三保證，才會因為相信蔡而住進蔡住處2晚，並非虛妄。台中地院依強制性交罪判蔡4年徒刑，可上訴二審。