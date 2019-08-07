情侶大吵...婦提汽油桶握打火機自焚　他肉身撲救61％燒傷

▲劉婦與潘男有感情糾葛，劉一氣之下竟引火自焚，台中地院判決，劉婦女兒需給付潘316萬餘元賠償。（本報資料照）

記者陳玉／台中報導

台中潘姓男子與劉姓婦人有感情糾葛，2016年10月間，劉到潘任職的擇日館理論，2人發生爭執，劉企圖要引火自焚，潘上前阻止卻意外造成劉窒息身亡，潘則是全身61％燒傷，請求損害賠償；台中地院判決，張女應於繼承被繼承人劉婦所得遺產範圍內，給付潘316萬190元。可上訴二審。

判決書指出，潘男與劉女有感情糾葛，劉於3年前10月間傍晚，先騎車到加油站購買汽油，用白色容器盛裝，在前往潘任職的擇日館找其理論。劉抵達時，潘原在跟林姓友人聊天，林到館外機車上等候，隨後，潘、劉2人發生爭執，潘不願再多談，獨自走到館外。

劉趁此想引火自焚，潘見狀立即返回屋內制止，2人拉扯中不慎點燃打火機，導致擇日館燒毀，劉因窒息身亡，潘則全身有61％燒傷，進行清創、腸造口手術，到同年12月底才轉至復健科病房，隔年1月初才出院。潘提出損害賠償。

劉婦的女兒張女抗辯，媽媽是因與潘發生拉扯，才會導致打火機掉落，引發火勢，而潘是在劉引火自焚後才以肉身撲過去，是潘「自招危難」，潘應求助消防人員滅火，而不是肉身撲火，受傷是他的過失。

但當時林姓友人出庭指證，當時見劉女騎車抵達擇日館，就外出等候，見2人在屋內有爭吵，接著潘走出來，劉就把門反鎖，潘衝進去要阻止，當時劉還沒點燃打火機，是後來肢體碰觸後導致打火機掉落，才引發火勢。

法官據林男指證，判定是潘進入屋內阻止劉點燃打火機時，因劉掙扎不願放棄點火，才會導致打火機掉落引發火勢，劉過失導致潘受傷，有因果關係，因此判劉婦女兒賠償損失。