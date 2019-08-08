外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

▲微軟也被爆出竊聽問題。（《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／綜合報導

根據TheVerge報導，微軟被爆出承包商在手動審查Skype自動翻譯功能和Cortana語音助手收集的錄音檔時，聽到了用戶的親密對話，以及談論減肥等個人隱私。這也是繼亞馬遜、Google、蘋果傳出竊聽疑雲後，另一家科技大廠捲入侵犯隱私爭議。

這一消息最初由在科技網站Motherboard的調查中曝光。承包商分享了一些錄音，也描述曾聽到電話性愛，以及用戶使用Cortana命令輸入自己的完整地址，或是使用語音助手搜索色情內容等。

承包商表示：「這樣的錄音，我還可以向你提供更多，他們在保護用戶數據方面多麼鬆懈」。

以人工來聽取錄音，主要是為了改進語音助理的程度，Motherboard報導指出，微軟承包商的任務是收聽Skype在2015年推出的機器翻譯服務的錄音，人工翻譯每一片段，再將其與一系列機器生成的翻譯對比，從中選出最準確的一個。

不過，承包商無法獲取用戶的個人身份資訊。微軟的發言人說：「在與供應商共享數據前，我們還制定了幾項優先保護用戶隱私的程序，包括隱藏身份識別資訊、要求供應商及其員工簽署保密協議、遵守歐盟更嚴格的隱私標準等。」

微軟在Skype Translator FAQ和Cortana文件中，說明會使用語音數據以改善服務，提到「語句和自動記錄將會被分析，任何更正會進入我們的系統，以構建更高性能的服務」。但Motherboard指出，微軟並未明確表示會有人工收聽這些錄音。

微軟發言人在聲明中表示，公司對收集和使用的語音數據，始終保持透明化，以確保消費者有能力就他們的語音數據如何被使用做出明智的選擇，在收集和使用前，也會先徵求用戶許可。

Apple日前爆出了Siri竊聽疑慮，可能會錄下用戶敏感談話內容，嚴重洩漏個人隱私，並把資訊傳給第三方承包商，Apple為此緊急宣布，將停止這項人工的評分機制。

亞馬遜（Amazon）也決定追隨Apple的腳步，允許用戶自由選擇是否退出人工審查Alexa錄音的計畫。