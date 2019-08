開源助攻！Windows小算盤睽違34年又添兩項新功能

▲Windows小算盤又添增2項新功能。(圖/取自微軟)

記者王曉敏/綜合報導

早在1984年的Windows 1.0起就一直預裝在系統裡的「小算盤」,在過去30幾年來,雖然計算功能愈來愈完備,但實質的應用更新可說是停滯不前。近日有軟體工程師在其個人推特上展示了兩項開發者呼聲很高的新功能:視窗置頂及迷你模式。

微軟負責記事本及小算盤工具的高階項目經理格羅霍基(Dave Grochocki)日前在推特展示小算盤的兩個貼心新功能。不但可以一鍵縮小視窗,還能透過點擊視窗旁邊的按鈕切換至「Always on Top」模式。該功能可將小算盤視窗保持於桌面「最上方」,確保其不會被其他程式的視窗遮蓋掉。這兩項功能的結合無疑造福了許多需進行連續計算的用戶,如會計師及股票交易員等。

微軟(Microsoft)於今年3月在MIT許可下將小算盤開源釋出,並託管至GitHub上,其中還包括組建系統(build system)、單元測試,及未來要推出的功能產品藍圖等,讓世界各地的開發者也可參與開發這款存在之久的小工具,引起熱烈反響。

這兩項功能將於近期在微軟商店為老用戶提供更新,不過據外媒透露,視窗置頂功能僅使用於Windows 10用戶。

One of our top requested #WindowsCalculator features is the ability to keep Calculator on top of other windows as you work—you'll soon be able to do just that!