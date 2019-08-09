Skype遭爆竊聽疑雲　微軟：事先經用戶同意

▲微軟承認其承包商會透過聆聽對話來訓練Skype及Cortana數位助理的語音翻譯功能，不過前提是經過用戶許可。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

繼亞馬遜、Google、蘋果相繼傳出竊聽疑雲後，微軟也傳出側聽旗下網路通話應用程式Skype使用者間的私密對話。微軟周四（8）承認其承包商會透過聆聽對話來訓練Skype及Cortana數位助理的語音翻譯功能，不過前提是經過用戶許可。

美國新聞網站Vice日前報導，微軟承包商將透過人工審查Skype自動翻譯功能及智慧語音助理功能的語音錄音，這些錄音內容包括情侶之間的親密交談、減肥等私人問題。

法新社8日取得微軟回應指出，「微軟蒐集語音資料以提供並改善語音服務，像是搜尋、語音指令、聽寫輸入或翻譯服務。」微軟表示，該公司致力以更加透明的方式蒐集及使用語音數據，以確保客戶「針對何時和如何使用其語音資料，做出明智抉擇。」

微軟指出，該公司在搜集用會語音數據前，會先獲客戶許可，並採取隱私預防措施，包括與負責幫助改善軟體或服務的承包商分享用戶語音資料前，率先剔除可識別身分的資訊。同時，微軟也會要求承包商需達到歐盟規範的隱私權標準，「我們將繼續審查我們處理語音數據的方式，以確保我們為客戶提供盡可能明確的選項，並提供強大的隱私保護措施。」

近來，各科技巨頭相繼被爆出「人工審查」語音助理錄音，隱私維權人士擔心，這些公司的做法可能侵犯用戶的權利。蘋果上周向媒體發出聲明指出，在該公司徹底進行審查機制前，將停止這項人工的評分機制，同時也允諾，未來再發布軟體更新時，會讓Siri用戶自由選擇是否要參與Siri人工的評分方式。而針對同樣深陷竊聽危機的語音助理Alexa，亞馬遜也決定追隨蘋果的腳步，允許用戶自由選擇是否退出人工審查Alexa錄音的計畫。

