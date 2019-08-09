　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Skype遭爆竊聽疑雲　微軟：事先經用戶同意

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲微軟。（圖／路透）

▲微軟承認其承包商會透過聆聽對話來訓練Skype及Cortana數位助理的語音翻譯功能，不過前提是經過用戶許可。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

繼亞馬遜、Google、蘋果相繼傳出竊聽疑雲後，微軟也傳出側聽旗下網路通話應用程式Skype使用者間的私密對話。微軟周四（8）承認其承包商會透過聆聽對話來訓練Skype及Cortana數位助理的語音翻譯功能，不過前提是經過用戶許可。

美國新聞網站Vice日前報導，微軟承包商將透過人工審查Skype自動翻譯功能及智慧語音助理功能的語音錄音，這些錄音內容包括情侶之間的親密交談、減肥等私人問題。

法新社8日取得微軟回應指出，「微軟蒐集語音資料以提供並改善語音服務，像是搜尋、語音指令、聽寫輸入或翻譯服務。」微軟表示，該公司致力以更加透明的方式蒐集及使用語音數據，以確保客戶「針對何時和如何使用其語音資料，做出明智抉擇。」

微軟指出，該公司在搜集用會語音數據前，會先獲客戶許可，並採取隱私預防措施，包括與負責幫助改善軟體或服務的承包商分享用戶語音資料前，率先剔除可識別身分的資訊。同時，微軟也會要求承包商需達到歐盟規範的隱私權標準，「我們將繼續審查我們處理語音數據的方式，以確保我們為客戶提供盡可能明確的選項，並提供強大的隱私保護措施。」

近來，各科技巨頭相繼被爆出「人工審查」語音助理錄音，隱私維權人士擔心，這些公司的做法可能侵犯用戶的權利。蘋果上周向媒體發出聲明指出，在該公司徹底進行審查機制前，將停止這項人工的評分機制，同時也允諾，未來再發布軟體更新時，會讓Siri用戶自由選擇是否要參與Siri人工的評分方式。而針對同樣深陷竊聽危機的語音助理Alexa，亞馬遜也決定追隨蘋果的腳步，允許用戶自由選擇是否退出人工審查Alexa錄音的計畫。
 

ET快訊
他出門僅10秒「利奇馬來了」狂襲影片曝　網蓋樓：好險沒去電影
劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網
25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！185萬粉嚇傻：怎

關鍵字：微軟,skype,cortana,竊聽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Skype遭爆竊聽疑雲　微軟：事先經用戶同意

Note 10 for Work行不行？圖文編輯：最多可協助40%工作

Note 10問世　達人認為機身設計最亮眼、螢幕錄製有明顯進步

蘋果傳收購視覺搜尋公司Fashwell　跨足AI圖像搜尋領域

詐父親節財　蘋果經銷商STUDIO A出現山寨粉絲團

外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

經銷商「限時搶購3C特賣會」來了　Apple Watch錶帶原價1690元只賣99

史丹利、Gigi黏緊緊！UNIQLO放閃買新衣　錢不夠靠遠傳「愛+」方案寵妻

10萬以上訂閱網紅限定　YouTube快閃攝影棚三度登台

Instagram隱私出包！用戶打卡地點遭自家廣告商跟蹤

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

Skype遭爆竊聽疑雲　微軟：事先經用戶同意

Note 10 for Work行不行？圖文編輯：最多可協助40%工作

Note 10問世　達人認為機身設計最亮眼、螢幕錄製有明顯進步

蘋果傳收購視覺搜尋公司Fashwell　跨足AI圖像搜尋領域

詐父親節財　蘋果經銷商STUDIO A出現山寨粉絲團

外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

經銷商「限時搶購3C特賣會」來了　Apple Watch錶帶原價1690元只賣99

史丹利、Gigi黏緊緊！UNIQLO放閃買新衣　錢不夠靠遠傳「愛+」方案寵妻

10萬以上訂閱網紅限定　YouTube快閃攝影棚三度登台

Instagram隱私出包！用戶打卡地點遭自家廣告商跟蹤

太陽公主號基隆─沖繩行　女旅客颱風天落海亡11日運返港

21歲女逛動物園把手伸過欄杆⋯下秒喀啦！斑馬當場「咬斷她中指」吞下肚

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

利奇馬亂交通！高鐵提早恢復全線營運　9日陸海空異動懶人包

《魔女宅急便》30周年萌推黑貓吉吉撲滿　投錢就唱歌、還會擺頭眨眼

小資族也能輕鬆遊義大利！8天這樣玩5萬有找

你絕對沒看過的大驚奇！來趟中國貴州深度旅遊吧

秋天來鳥取賞楓！拜訪《名偵探柯南》《鬼太郎》故鄉

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

利奇馬「消風」高鐵提前恢復全線營運　13:30起南港台中左營加開班次

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

3C家電熱門新聞

ASUS ZenFone 6「..

三星電視內建Apple TV應..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

達人認為Note 10機身設計..

Note 10 for Wor..

外媒：蘋果正更新iOS　將限制..

Note 10沒有耳機孔原因曝..

Apple Card公測上線了..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

Note 10、Note 10..

史丹利、Gigi黏緊緊　UNI..

微軟也爆竊聽疑慮！　Skype..

蘋果「偷聽」Siri對話錄音　..

Skype遭爆竊聽疑雲　微軟：..

更多熱門

相關新聞

微軟也爆竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」隱私

根據TheVerge報導，微軟被爆出承包商在手動審查Skype自動翻譯功能和Cortana語音助手收集的錄音檔時，聽到了用戶的親密對話，以及談論減肥等個人隱私。這也是繼亞馬遜、Google、蘋果傳出竊聽疑雲後，另一家科技大廠捲入侵犯隱私爭議。

三星攜微軟　共同應對來自蘋果的競爭

Galaxy Book S筆電亮相

消弭竊聽疑慮！Alexa用戶可選擇退出人工評分機制

補救Siri偷錄隱私疑慮　Apple：暫停人工評分機制！

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面