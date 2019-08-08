　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Note 10發表會小彩蛋／Galaxy Book S筆電亮相　微軟CEO也來站台

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy Book S筆電。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Book S筆電亮相。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

在2019年的Note 10手機發表會結束前出現了一個小彩蛋，那就是發表了新一款輕薄筆電Galaxy Book S，並在會中邀請到微軟CEO Satya Nadella前來站台，為Galaxy Book S拉抬聲勢。

▼微軟CEO Satya Nadella。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼微軟CEO Satya Nadella。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Galaxy Book S筆電機身相當輕薄，且主打的是「Always Connected」的概念，其搭載了高通Snapdragon 8cx晶片，以實現時時連線的功能；最棒的是，Galaxy Book S續航力相當強大，號稱單次充飽電後，可連續使用23小時都不成問題。

▲▼Galaxy Book S筆電。（圖／記者邱倢芯攝）

根據官方指出，Galaxy Book S整合了智慧型手機的機動性與連接性，及PC的強大商務生產力；Galaxy Book S是三星電子與頂尖科技公司的合作結晶，同時給合了三星電子在行動領域的領導地位、Microsoft的同級最佳工作平台，以及高通領先業界的行動技術。

這款以全新型態問世的裝置，具備Gigabit LTE連結力、即時啟動功能與優質設計，並搭載Windows 10作業系統和高通Snapdragon 8cx運算平台，讓用戶體驗新型態行動裝置帶來的無限自由，將全世界變成個人行動工作室，不需被牢牢綁在辦公桌或沙發上。

另外，Galaxy Book S的充電器可與Note 10共用，使用者出門不需要再帶那麼多充電器材出門；這台筆電支援螢幕觸控，尺寸為13吋，採用窄邊框的設計方式。支援8GB記憶體並提供AKG喇叭，提供出Earthy Gold和Mercury Grey兩款顏色供選購。單機售價為999美元（約台幣31,400元），並將於九月先在美國上市；而在台灣方面則還需等官方確認後才能確定是否將引進。

▲▼Galaxy Book S筆電。（圖／記者邱倢芯攝）

ET快訊
彰議員七夕親金髮小三放閃　孕妻氣爆：我挺8個月大肚讓我看這個
強震預知喵10秒前就發現！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
LIVE／強颱利奇馬發陸警！5縣市首波警戒　12縣市豪、大雨
快訊／利奇馬發陸警！轉強颱5縣市首波警戒　12縣市豪、大雨彈
快訊／北市仁愛醫院旁巷弄「發現嬰屍」　裝垃圾袋棄置路旁

關鍵字：Galaxy Book S,筆電,微軟,Snapdragon 8cx

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Note 10發表會小彩蛋／Galaxy Book S筆電亮相　微軟CEO也來站台

Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

Note 10、Note 10+比一比　你適合哪支新機？

美國直擊／Note 10、Note 10+亮相　S Pen遠端控制讓你化身魔法師

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！　搭配AirPods圖片一語雙關

NEC「載客」無人機試飛成功！3公尺高處停留1分鐘

亞馬遜自駕機器人Scout趴趴走！開始在加州送貨

高風險人士注意！Google推出最強防護機制　用戶「機密資料」不外洩

Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

推特測試「暫停」按鈕！　讓用戶不被推送通知打擾

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

Note 10發表會小彩蛋／Galaxy Book S筆電亮相　微軟CEO也來站台

Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

Note 10、Note 10+比一比　你適合哪支新機？

美國直擊／Note 10、Note 10+亮相　S Pen遠端控制讓你化身魔法師

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！　搭配AirPods圖片一語雙關

NEC「載客」無人機試飛成功！3公尺高處停留1分鐘

亞馬遜自駕機器人Scout趴趴走！開始在加州送貨

高風險人士注意！Google推出最強防護機制　用戶「機密資料」不外洩

Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

推特測試「暫停」按鈕！　讓用戶不被推送通知打擾

快訊／考量強颱利奇馬、地震　民進黨18銅人進駐競辦記者會取消

艾瑪華森「大10歲新歡」曝光！起底超狂背景　124億FB旗下公司創辦人

毛孩消暑顧健康！快來三和店、新莊店義診抽「市價5千」豪禮

「頭獎臉」要大嘴配橢圓臉！連45摃威力彩父親節開獎　網瘋7特徵認爹

利奇馬變胖暴風圈250公里！吳德榮：首個侵台強颱　賈新興曝90度北轉關鍵

彰化議員情人節親金髮妹小三放閃　孕妻氣爆：我挺8個月大肚讓我看這個

突地震「女友慘叫秒斷訊」！　發瘋急衝她家「破門見床上一幕」…網：臉綠了

新台幣波動減小　開盤貶值0.8分以31.495元開出

6.0強震狂搖中起身…中和婦遭「50kg鐵衣櫃」重壓！埋衣服堆救出已無呼吸

食力／化粧品新法上路臺灣接軌國際　消費者保護更升級

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

3C家電熱門新聞

Note 10沒有耳機孔原因曝..

Note 10、Note 10..

Galaxy Note 10、..

外媒：蘋果正更新iOS　將限制..

三星電視內建Apple TV應..

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！..

NEC「載客」無人機試飛成功！..

Nokia真無線藍牙耳機動手玩

Note 10會場場佈走黑白低..

「無聊公司」進軍大陸！　馬斯克..

Galaxy Book S筆電..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

Apple Card公測上線了..

交機時間確定！　華碩ROG P..

更多熱門

相關新聞

泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一

華碩（2357）今（6）日宣布銷售捷報，繼日前奪下美國電競筆電市佔第一，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩以超過3成的優異市佔躍居泰國6月份消費性筆電龍頭，拿下稱霸東南亞的最後一塊版圖。

暌違34年！Windows小算盤添兩項新功能

科技巨頭們能從微軟的經驗中學到什麼？

軟銀設規模3.3兆「2號願景基金」　蘋果、鴻海等重量級企業注資

吃便當被注視！汪瞬移嘴巴貼雞腿

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以北

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各地風雨時程

6.0地震全台搖20秒　網：7樓搖到有聲音

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

6.0地震震垮百萬書房！男星家「上千本書砸落」

利奇馬陸警08:30發布！最新路徑曝光

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面