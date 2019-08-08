Note 10發表會小彩蛋／Galaxy Book S筆電亮相　微軟CEO也來站台

▲Galaxy Book S筆電亮相。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

在2019年的Note 10手機發表會結束前出現了一個小彩蛋，那就是發表了新一款輕薄筆電Galaxy Book S，並在會中邀請到微軟CEO Satya Nadella前來站台，為Galaxy Book S拉抬聲勢。

▼微軟CEO Satya Nadella。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Galaxy Book S筆電機身相當輕薄，且主打的是「Always Connected」的概念，其搭載了高通Snapdragon 8cx晶片，以實現時時連線的功能；最棒的是，Galaxy Book S續航力相當強大，號稱單次充飽電後，可連續使用23小時都不成問題。

根據官方指出，Galaxy Book S整合了智慧型手機的機動性與連接性，及PC的強大商務生產力；Galaxy Book S是三星電子與頂尖科技公司的合作結晶，同時給合了三星電子在行動領域的領導地位、Microsoft的同級最佳工作平台，以及高通領先業界的行動技術。

這款以全新型態問世的裝置，具備Gigabit LTE連結力、即時啟動功能與優質設計，並搭載Windows 10作業系統和高通Snapdragon 8cx運算平台，讓用戶體驗新型態行動裝置帶來的無限自由，將全世界變成個人行動工作室，不需被牢牢綁在辦公桌或沙發上。

另外，Galaxy Book S的充電器可與Note 10共用，使用者出門不需要再帶那麼多充電器材出門；這台筆電支援螢幕觸控，尺寸為13吋，採用窄邊框的設計方式。支援8GB記憶體並提供AKG喇叭，提供出Earthy Gold和Mercury Grey兩款顏色供選購。單機售價為999美元（約台幣31,400元），並將於九月先在美國上市；而在台灣方面則還需等官方確認後才能確定是否將引進。