「支票沒兌現、罷免沒話講」！韓國瑜25年前訪談原音重現　網怒：臉都打腫了

▲韓國瑜25年前訪談曝光，直喊「政治人物競選期間跟選民開的支票沒有兌現，你罷免他我們都沒有話講。」（圖／翻攝wecare高雄）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定角逐2020總統大選，但卻有不少民眾無法認同，認為他沒有遵守「決不會拋下高雄市民」的承諾，而溜之大吉。對此，臉書社團《Wecare高雄》8日PO出一段韓國瑜25年前當立委時的影片，影片中，韓國瑜提到，「如果這個政治人物競選期間跟選民開的支票沒有兌現，你罷免他我們都沒有話講。」抨擊他從政以來，自始至終都沒有誠信可言。

《Wecare高雄》8日PO出影片寫道，「驚！25年前韓國瑜主張什麼狀況可以被罷免！」影片中的韓國瑜在接受媒體訪問時表示，「如果這個政治人物本身道德上和操守上出了問題，或者在競選期間跟選民開的支票沒有兌現，你罷免他我們都沒有話講。」針對這樣的說法，《Wecare高雄》提出質疑，「不知道在25年後的現在，他如何看待自己當年說過的話？」

此段影片一出，立刻吸引大批網友熱議，紛紛留言抨擊「這人講話自打臉多了去了，不去找25年前的發言也多不勝數。」、「去年同樣的話也講了，做一半落跑，那現在呢」、「一路走來始終如一，總是自打臉...」。