國3轎車自撞內側護欄釀翻車　駕駛彈飛車外送醫不治

▲一輛轎車在北二高南下44公里處自撞翻車，駕駛被拋飛出車外送醫不治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

國道3號南下44公里處7日晚間11時許發生一起嚴重的自撞事故，一名男子駕駛深藍色轎車行經該路段時，突然失控自撞內側護欄，整輛車翻滾後，男子彈飛車外掉落在中間車道，當場失去生命跡象，路過民眾紛紛走避並協助報警，警消趕抵現場後趕緊將他送醫急救，但最後仍因傷重而不治身亡。

據了解，發生車禍的地方就在北二高南下44公里處，當時正下著雨路面濕滑，一名年約30歲的男子駕駛一輛深藍色轎車，疑似在變換車道時不慎打滑失控擦撞內側護欄，車輛撞擊後翻滾，車輛零件四散在各處，車上駕駛從車窗彈飛出車外，掉落在中間偏外側車道，男子當場失去生命跡象，路過民眾紛紛打電話報警。

警消接獲報案後立即趕往現場，封鎖外側2線車道進行交通管制。救護人員先將噴飛到路面上的駕駛送往板橋亞東醫院進行急救，但由於男子傷勢嚴重，經救護人員搶救後，最後仍因傷重而不治身亡。

國道警察在事故現場拍照採證後，派請拖吊車輛將事故車拖往國道警察第六大隊樹林分隊放置。警方目前正調查死亡的駕駛是否就是車主，並且連繫車主的親屬到醫院協助指認，而車主是否有酒駕情事，也尚待抽血檢驗，同時警方也派請員警調閱事故現場監視器畫面，要進一步釐清事故發生原因。

▲▼轎車擦撞護欄後翻覆，車輛四周都有嚴重的撞擊痕跡。（圖／記者趙永博攝）



▲▼轎車車尾撞擊後彈開，裡面留有一件軍用二等兵的制服。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警消在車禍現場冒著大雨待命。（圖／記者趙永博攝）



▲男子被拋飛出車外，地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲國道警察第六大隊樹林分隊正在處理這起事故意外。（圖／記者趙永博攝）