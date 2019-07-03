花蓮女馬桶上產子！拖「血臍帶」搭電梯下樓　虛弱呼救：姊姊救我…

▲鄰居見到陳女雙腿滿是鮮血地走出電梯，當場嚇傻愣在原地。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮一名陳姓女子（36歲）6月28日下午1時許在住處廁所中誕下男嬰，但她卻將孩子裝入牛皮紙袋中，虛弱地搭乘電梯到1樓草叢中丟棄；鄰近住戶見到電梯內地板上留下大攤血跡，且陳女雙腿間還不斷流下血漬，嚇得急忙報警。所幸救護人員到場及時尋獲男嬰，經送醫治療後母子2人均安，但令警消不解的是，陳女對於懷孕產子一事一問三不知，甚至還語無倫次稱自己遭人惡意「抹精」。

與陳女同住一棟大樓、目擊當下情況的鄰居指出，當時電梯降到1樓後，門一打開就見到陳女臉色蒼白，且雙腿間還不斷流下鮮血，電梯地板也被濺得鮮紅，仔細一看，赫見裙擺中央掛著一條臍帶，「我看著她走出來，地上全是血跡，她還跟我求救，說『姊姊，救我！』」

事後救後人員獲報趕抵現場，立即將血流不止、虛弱的陳女扶上救護車，但這時眾人卻發現，原本陳女走出電梯時手中提著的牛皮紙袋不見蹤影，幾經尋找下，才在大樓旁一處草叢中發現紙袋，打開一看，新生男嬰果真被層層包裹裝在其中。

▲虛弱的陳女趁著空檔，將裝有新生男嬰的紙袋隨手棄置在大樓旁一處草叢中。（圖／東森新聞）

「這裡，就是在這裡翻出來的！」目擊的鄰居表示，當下一打開牛皮紙袋後，裡面塞滿了衛生紙團，撥開後發現男嬰被裹了2層塑膠袋、放置在紙袋中的最下層；救護人員當下見狀時也嚇傻，急忙拆開塑膠袋將男嬰取出，所幸男嬰脫困後生命徵象穩定，經送醫治療後母子均安。

鄰居指出，陳女獨居在該棟大樓，過去曾見她挺著肚子在社區內走動，因此左鄰右舍大概都知她有孕，但並未曾深入交談了解，也不知道陳女的預產期在何時；詭異的是，陳女當天在自家廁所馬桶上產下男嬰、滿身是血的下樓求救時，似乎又不知道自己已經分娩，對於警消詢問，包括產檢情況、生父是誰等，陳女皆是一問三不知，還語無倫次表示自己遭人抹精，肚子才會越來越大。

目前花蓮縣政府社會處社工已經介入了解，男嬰的健康狀況十分良好，將會暫時安置；而陳女當天精神狀況不佳，會再擇日進行訪查、了解詳細狀況，倘若查獲陳女確實有棄嬰舉動，將會依照遺棄罪將其處以6個月以上、5年以下有期徒刑。

▲紙袋打開後，裡面塞滿了衛生紙團，男嬰被2層塑膠袋包裹放置在最下層。（圖／東森新聞）