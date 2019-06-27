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世界一流學科排名出爐！大陸10項奪冠　台大部份排行退步

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▲▼北京大學。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京大學。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

上海軟科26日正式發布2019「軟科世界一流學科排名」（ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects），中國大陸高校在10個學科位列世界第一。而台灣也有台大、成大、政大和中國醫藥大學等學校上榜，但相比去年，台大在部分學科中的排名出現退步。

根據軟科網站資料，大陸10個位列世界第一的學科分別是清華大學（通信工程）、哈爾濱工業大學（儀器科學）、同濟大學（土木工程）、上海交通大學（船舶與海洋工程）、武漢大學（遙感技術）、北京科技大學（冶金工程）、北京航空航天大學（航空航天工程）、北京交通大學（交通運輸工程）、江南大學（食品科學與工程）和中南大學（礦業工程）。

台灣方面，在「通信工程」學科中，台灣排名最前的是名列51-75名的台灣大學，比2018年的第35名有所退步。而在「儀器科學」學科中，台大同樣列於51-75名，去年台灣的成功大學和台灣大學分別以第32名與43名搶進前百強。而在「新聞傳播學」方面，今年台灣排名最前的學校為政治大學，排在第101-150名之間。

▲▼台灣大學總圖書館。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣大學總圖書館。（圖／記者湯興漢攝）

《光明日報》報導，其中江南大學的食品科學與工程和中南大學的礦業工程，都是首次奪下世界第一，此外，浙江大學是上榜次數最多的學校，共計46個學科上榜；北京清華大學有11個學科躋身世界前十，是大陸高校中進入前十最多的高校；北京大學有32個學科躋身世界前一百，成為大陸高校中百強學科數量最多的高校。

根據該公司網站，上海軟科教育信息咨詢有限公司（簡稱軟科）是全球領先的專注於高校績效評價，與提升的專業化研究與咨詢服務機構，「軟科世界一流學科排名」已經三年連續發布，今年，中國大陸共有233所高校上榜，上榜總次數2001次，僅次於美國，位列全球第二。

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