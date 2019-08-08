被告了！蘋果「偷聽」Siri對話錄音　在美遭集體訴訟

▲蘋果日前承認該公司在改進Siri語音助理功能時，會採樣一小部分Siri所錄下的使用者語音，交由承包商進行人工分析。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果日前承認該公司在改進Siri語音助理功能時，會採樣一小部分Siri所錄下的使用者語音，交由承包商進行人工分析，雖然這種「人工審查」在智慧語音的研發上並不少見，不過蘋果恐怕將因此吃上官司。

綜合外電報導，周三（7）加州一名兒童的成年監護人向加州聖荷西（San Jose）聯邦法院提起集體訴訟，原告Kif Lewsing表示，蘋果的條款及協議中並未提及用戶的錄音將被蘋果員工保存及聽取，卻自2011年底以來「未經他人同意非法及蓄意獲取用戶個人機密通訊訊息」，使Siri用戶的隱私在人工審查客戶錄音時受到了侵犯，違反了加州的一項隱私法。

雖然蘋果的用戶協議中有提及，當用戶使用「Hey Siri」命令換醒Siri時，蘋果有權對其進行記錄，不過Siri偶爾會在用戶無意的情況下被喚醒，而加州法律禁止在未經關係方同意的情況下記錄口頭通訊，原告認為用戶僅在明確說出「Hey Siri」或已經執行過手勢時才同意，並聲稱任何其他錄音都是非自願的。

原告要求蘋果必須刪除所有原告的錄音，並希望獲得數額未明的損害賠償，同時也要求蘋果採取措施防止未經他們同意進一步錄製錄音。

訴訟中強調了偶然的喚醒Siri而被錄音事件，這與蘋果歷來堅持的隱私立場相悖，「蘋果試圖將自己與臉書、亞馬遜及Google等科技競爭對手區隔開來，以此凸顯自己的隱私保護政策。」事實上，「智慧語音背後有真人審查」在語音助理上並不罕見，包括亞馬遜智慧音箱Echo的語音助理Alexa及Google旗下人工智慧語音助理Google Assistant都有人工審查錄音的做法，而此舉已經引發了美國歐洲立法者以及監管機構的審查。隱私維權人士擔心，這些公司的做法可能侵犯用戶的權利。

蘋果上周向媒體發出聲明指出，在該公司徹底進行審查機制前，將停止這項人工的評分機制，同時也允諾，未來再發布軟體更新時，會讓Siri用戶自由選擇是否要參與Siri人工的評分方式。而針對同樣深陷竊聽危機的語音助理Alexa，亞馬遜也決定追隨蘋果的腳步，允許用戶自由選擇是否退出人工審查Alexa錄音的計畫。