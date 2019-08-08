利奇馬「還會變胖」估今轉強颱…首波陸警區域出爐　一張圖看各地風雨時間

▲氣象局觀測，利奇馬今晨5時在台北東南東方約550公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風利奇馬恐變強颱，12縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員張承傳表示，預估今天（8日）上午8時30分發布利奇馬海上陸上颱風警報，且颱風持續增強、暴風圈半徑會再擴大，最快今下半天增強為強颱；今下半天到周五影響最明顯，西半部、東北部有豪雨以上等級雨勢。天氣風險公司製作一張圖表，讓民眾了解今至周六台灣各地風雨的影響時程。



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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風逐漸接近，北部、宜蘭和花蓮越晚風雨越明顯，有大雨或豪雨發生機率；中南部上半天天氣還算穩定，下半天因熱力作用有短暫陣雨或雷雨，山區有局部大雨，中南部到深夜風雨也會增加。



▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

張承傳說，如果利奇馬的行經速度和路徑不變，預計上午8時半發布陸上颱風警報，首波警戒區列入新北市和宜蘭縣。

氣象局觀測，中颱利奇馬今晨5時在台北東南東方約550公里海面上，以每小時15公里速度向北北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑80公里。

張承傳表示，利奇馬持續增強中，有增強為強颱的趨勢，最快下半天就會轉強颱，且暴風圈還會擴大，今下半天到周五影響台灣最明顯；預估颱風以西北朝台灣東北方近海接近，今深夜至周五通過東北方近海，屆時西半部和東北部有豪雨以上等級雨勢。

▼12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼全台越晚雨勢越明顯。（圖／氣象局）

天氣風險公司製作一張圖卡，讓各地民眾了解今到周六的風雨時程。

周四：颱風向西北行進，接近台灣東方海面。南部山區有午後雷陣雨，北部、宜蘭風雨越晚越明顯。

周五：颱風通過台灣東北方海面，白天最接近台灣陸地。暴風圈可能壟罩北台灣、宜蘭，要嚴防強風豪雨；下半天起中南部雨勢逐漸轉趨明顯，各地山區要留意較大累積雨勢。

周六：颱風逐漸北上遠離，北部風雨逐漸趨緩，颱風北上過程引進強烈西南風，中南部山區持續有較大累積雨勢，同時西部各地沿海仍有強風、大浪，預估較強的西南風將持續影響至下周一。

▼利奇馬颱風各地風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝天氣風險公司臉書）