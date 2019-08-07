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影／景區撿「1顆球石」被阻　大媽怒噴：門票630拿個石頭怎麼了？

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記者邱茀濱／綜合報導

山東省煙台市近日一名大媽帶著孩子去長島旅遊，撿了當地一塊石頭，遭到工作人員制止，竟惱羞不滿飆罵，「門票140塊（約新台幣630元），就拿一塊不行嗎？」但是，由於當地的鵝卵石是經過大海成年累月的沖刷形成，被認為不可再生的資源，因此有明文規定撿拾、帶離的民眾將受到處罰。

▲▼長島鵝卵石。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲長島鵝卵石。（圖／翻攝齊魯晚報）

曝光的影片可以看到，工作人員耐心的勸阻，但大媽像是惱羞般怒噴，「當買一塊石頭買不了嗎？孩子哭了，就拿一個怎麼了？」後來更跳針式的一直重複著「就拿一個怎麼了？」還說「又不是說拿那麼多，拿那麼沉，我還不願意拿。」

對此，一票網友批評，「可以拿啊，一顆兩萬，照價給錢」、「請別再帶壞自己的孩子」、「故宮那磚妳怎麼不扣一塊」、「素質好差」、「建議黑名單」。

▲▼大媽怒噴「就拿一個怎麼了」。（圖／翻攝燃新聞截圖）

▲大媽怒噴「就拿一個怎麼了」。（圖／翻攝燃新聞截圖，下同）

據悉，長島球石就是鵝卵石，是經過大海成年累月的沖刷形成，被認為不可再生的資源，形狀呈現橢圓或扁圓形，質堅如鋼，大者如卵，小者如珍珠，色澤絢麗多彩，有的花紋精美，圖案豐富。

此外，為了防止長島的海洋生態遭到破壞，山東省在7月26日通過《山東省長島海洋生態保護條例》，明禁撿拾、帶離或者擅自採挖球石，若拒不改正，會被處以500至2000元人民幣（約新台幣2240至9000元）不等罰款，情況嚴重則會被罰2000元至20000元人民幣（約新台幣9000至90000元）。

▲▼大媽怒噴「就拿一個怎麼了」。（圖／翻攝燃新聞截圖）

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關鍵字：山東省煙台市長島縣,鵝卵石

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