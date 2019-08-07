利奇馬逼近台灣！海邊踏浪勸阻不聽…最高開罰25萬元

▲利奇馬颱風逼近台灣，海巡署南部分署派員勸離民眾遠離岸邊，以免危險。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受利奇馬颱風帶來環流影響，海邊掀起長浪，海巡署南部分署為維護民眾安全，籲請民眾颱風警報發布期間，切勿至海邊從事觀浪、戲水等活動，並派員進行勸離，確保安全。

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▲▼海巡署派員勸離民眾。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部分署因應利奇馬颱風來襲，已責期各轄屬各岸巡隊開始各項防颱及救生裝備整備，將視各縣（市）主管機關發佈警戒區域限制公告後，依災害防救法執行觀浪勸離勤務，對岸際觀浪遊客、釣客實施勸離。

目前南部分署轄屬安檢所及機動巡邏站已著手編組於轄區內旅遊戲水熱點如高雄西子灣、屏東墾丁地區南灣及白沙灣等地點對岸際人、車實施柔性勸導工作，避免憾事發生，並全力配合各縣（市）災害應變中心實施防颱工作，與轄區內警政、消防等單位保持密切聯繫，以掌握颱風最新動態及相關災情，以降低災害發生，確保民眾生命財產安全。

南部分署表示，颱風期間，所屬各單位人員會堅守崗位，提醒民眾於各縣（市）主管機關發佈警戒區域限制公告後，切勿進入禁、限制區域；如擅闖管制區域，經勸導仍不離開，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰款。民眾若需要協助，可撥「118」專線。