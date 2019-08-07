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快訊／利奇馬海警發了！首波警戒區出爐　「接近台灣時是最強巔峰」

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記者賴文萱／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局下午17時30分發布利奇馬海警，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。另外，要注意的是，利奇馬仍在持續增強，氣象局預估接近台灣時是相對強度最強的時候，7級風暴風半徑將達250公里、近中心最大風速也會達每秒43-45公尺，是比較強的中颱。

氣象局簡正謝明昌表示，目前颱風位於台北東南東方，未來路徑處於一個海溫高、垂直風切弱的地方，預估將持續增強，近中心風速有機會來到每秒43-45公尺，暴風半徑也會擴大。但由於利奇馬在大低壓帶裡頭，路徑仍有微調機會，若未來偏近靠近台灣陸地，北部、西半部地區整體雨量會更顯著；若稍微偏東一點，對台灣地區的降雨則會相對舒緩。

▲▼利奇馬海警。（圖／中央氣象局）

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▲利奇馬海警17時30分發布，氣象局預估未來接近台灣時強度達最強。（圖／中央氣象局）

根據利奇馬海警第一報資料顯示，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

▲▼利奇馬颱風0807 1400路徑預報。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風0807 1400路徑預報。（圖／中央氣象局）

謝明昌說，預估利奇馬會以較強等級的中颱逼近台灣，目前在北部、東半部、恆春半島以及台灣海峽南部海面已經觀測到長浪發生，預計明天颱風更靠近時，沿海地區風浪會再增強，民眾要多加留意。

▲▼氣象局預報員說明利奇馬颱風，簡正謝明昌。（圖／記者徐斌慎攝）

▲氣象局於下午17時30分發布利奇馬海警。（圖／記者徐斌慎攝）

周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。

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