利奇馬逼近台灣 海巡勸民眾離岸保命安！

▲海巡署南部分署，將視各縣市主管機關發布警戒區域限制公告後，依災害防救法對岸際觀浪遊客、釣客實施勸離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局預報資料分析，「利奇馬」颱風外圍環流影響，南部分署為維護民眾安全，籲請民眾颱風警報發布期間，切勿至海邊從事觀浪、戲水等活動，以確保自身安全。

海巡署南部分署因應利奇馬颱風來襲，已先期由轄屬各岸巡隊，開始各項防颱及救生裝備整備，將視各縣市主管機關發佈警戒區域限制公告後，依災害防救法執行觀浪勸離勤務，對岸際觀浪遊客、釣客實施勸離。

為維護民眾安全，目前南部分署轄屬安檢所及機動巡邏站，已著手編組於轄區內旅遊戲水熱點如高雄西子灣、屏東墾丁地區南灣及白沙灣、台南等地點對岸際人、車實施柔性勸導工作，避免憾事發生，並全力配合各縣(市)災害應變中心實施防颱工作，與轄區內警政、消防等單位保持密切聯繫，以掌握颱風最新動態及相關災情，以達到防災減災之效。

南部分署表示，為保障人民生命財產安全，颱風期間所屬人員將持續堅守崗位，提醒民眾於各縣市主管機關發佈警戒區域限制公告後，切勿進入禁、限制區域；民眾若擅闖管制區域，經勸導仍不離開，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰款。民眾若有任何需要救助之情事，亦可透過海巡報案專線「118」，海巡署接獲通報後將立即派員前往協處。