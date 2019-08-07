好大膽！　光頭男土地公前1個月偷17次油香錢　

▲福門宮1個月內被偷17次油箱錢。（圖／葉首彣提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮福門宮近1個月以來，放在土地公前的油香錢被偷17次，損失上萬元，主委葉首彣氣得大叫「簡直就是小鬼難纏」，於是裝針孔、監視器逮人，才發現竊賊竟然是2人組，一人在外把風，另一人用釣魚線釣錢，但儘管竊賊如何狡猾，都被監視器畫面錄下，也已經報警鎖定竊嫌。

▲竊嫌從油錢箱釣出數百元。

葉首彣說平日到福門宮的香客絡繹不絕，也沒有發覺有人偷香油錢，到月底了要付金紙錢，打開油錢箱才知道錢都不翼而飛了，觀察了幾次才知道，每次都短少，幾經思考後，決定在福門宮裝監視器、針孔逮人。

▲竊嫌將抹布沾水包在監視器上。

日前調閱監視器一看，才知道小偷有2人，不分白天黑夜每2天偷一次，算算一個月下來已經偷了17次，從主委提供的監視器可以看到光頭男穿著黃色雨衣戴著口罩，踏上高椅將沾溼的抹布緊緊地將監視器包起來，然後很順手地拿出釣魚線綁住雙面膠釣錢，不到幾秒鐘數百元紙鈔被釣上來，放在後口袋內走人。

▲福門宮1個月內被偷17次油箱錢。

葉首彣說，目前已經將監視器錄影交給警方，已經鎖定竊賊，警方也已經查到2名男子涉案，民眾對此也表示，農曆7月竟然敢明目張膽在神明面前偷錢，好兄弟應該也不會放過他們，想來也沒有好下場，只希望他們能好好找份工作不要再以偷竊為業。

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