熟悉菜圃中遇鬼打牆！8旬翁迷途失蹤　土地公指示「免找」…10分鐘應驗

▲曾翁上山種菜卻遇鬼打牆迷途，家屬擲筊後獲得土地公指示「免找」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

地方中心／高雄報導

高雄市鳥松區一名高齡80歲的曾姓老翁14日清晨獨自前往後山菜圃種菜，但至中午時分都未返家，家屬驚覺情況不對急忙報案協尋，同時還前往廟中虔誠禱告、並請示土地公，在得到「免找」的指示後，果真短短10分鐘內就接獲鄰近軍營來電，通報已經尋獲曾翁。

據家屬描述，曾翁的菜圃就位在住家後山，他已種菜10餘年，每天清晨就前往山中整理菜園，中午前即完成農忙下山返家，對於路徑再熟悉不過。14日清晨6時許，曾翁一如往常穿上雨鞋、外套獨自上山，但返程時卻疑似撞上「鬼打牆」，在自己最熟悉的小徑中迷途，不論怎麼走都找不到回家的路。

家屬在中午時發現早該返家的曾翁仍不見人影，急忙前往菜園中尋人，但見曾翁機車仍在菜圃附近，人卻消失無蹤，急忙通報警方協尋。鳥松分駐所警方獲報後立即調派人力入山，並且分組展開搜索。家屬也焦急地前往住家附近的土地公廟虔誠祝禱，並擲筊請示土地公，獲得了「人平安，已不在山區，無須再找」的回應。

起初家屬還半信半疑，不料就在土地公開示後短短約10分鐘，隨即接獲鄰近軍營來電，表示迷途的曾翁在傍晚6時許誤闖營區，因此通報家屬接回。在家屬確認曾翁身分無誤後，當天已將其接回家中休息，對於警方不遺餘力的搜索、以及軍方協助相當感謝。