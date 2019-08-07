李佳芬祖墳葬在租來的公有地　雲縣府「不拆遷不起訴」改罰錢

▲李佳芬祖墳，雲林縣府將依現行法規處置。（圖／ETtoday資料照，以下同）

地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬祖墳，被爆出葬在農地上，1日上午西螺公所前往會勘丈量，縣府民政處將依照殯葬管理條例》第83條現行法規辦理，，給予1個月的改善補申請程序，若無法在限期內補正，將處3萬至15萬元罰緩，罰款後限1年內改善，否則將按次罰款，但若不影響公共利益及安全，將不會要求遷葬。

李佳芬位於雲林縣西螺鎮埔心段的祖墳，7月23日傍晚，被匿名檢舉者投書雲林縣長信箱，表示該處為農地卻未農用，有違建的疑慮，雲林縣政府民政處隨後也證實此消息，表示李佳芬的祖墳用地是向農田水利會承租的農地，接獲檢舉隔日已轉往西螺鎮公所處理。

▲公所人員前往丈量還跌了2次。

雲林縣農業處則表示，祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，除此之外，根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，而此用地為水利用地，縣政府會尊重水利會，但請水利會租約到期後不再續約。

西螺鎮公所會勘當日李佳芬的叔叔李日良也在現場拉起布條「選舉選甲沒人性，蔡英文你家的墳墓呢？」作無聲抗議，並指出，在這裡20多年都沒事情，現在民進黨為了選舉就有事情，「這實在沒意思」，他一臉無奈地說，「選舉選得這麼沒品」，李佳芬都嫁出去這麼久了，到底跟這有什麼關係，但他強調，將全力配合縣政府。

▲李佳芬叔叔拉布條作無言抗議。

7日《ETtoday 新聞雲》記者電訪問陳良駿表示，1983年全縣有清查過一次，但全都適用舊法，所以沒有農地未農用的疑義，李佳芬祖墳設立雖適用舊法，但仍須依照新法規定處理。

陳良駿指出，今日尚未收到公所查報的公文資料，但本案將依據《殯葬管理條例》第83條規定，墓主違反第40條第2項或第70條規定者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰；必要時，由直轄市、縣（市）主管機關起掘火化後為適當之處理，其所需費用，向墓主徵收，但若不影響公共利益及安全的考量下，將不會要求李家一定要遷葬。

▲李佳芬祖墳，公所人員丈量。

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