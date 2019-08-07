「小小海巡體驗營」超夯上萬人報名　海巡署急加場

▲海巡署舉辦小小海巡體驗營，署長陳國恩與海巡小幹員開心合影。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署8月份首次舉辦「小小海巡體驗營」，海巡署長陳國恩希望透過複製往年在警政署舉辦體驗營的經驗，讓民眾親子參與體驗海巡人員工作辛勞，藉此拉近海巡署公務機關與一般民眾的距離，同時活動也傳達「海洋生態、永續經營」環保觀念，海巡署特別訂製迷你版海巡安檢勤務服，讓參與活動的孩童化身「小小海巡」，體驗海巡人員工作特色。

▲海巡署舉辦小小海巡體驗營，海巡特勤教官交導小朋友簡易防身技巧。（圖／記者張君豪攝）

海巡署人員表示，沒想到首次舉辦活動居然有12306人報名，只好緊急加開4個場次，共5場次開放網路報名，報名人數合計12,306人，海巡署承辦人笑稱：小小體驗營每場僅錄取30位小朋友，錄取率約1.25%，比國考錄取率還低！可見民眾報名之踴躍：「連我們自己都嚇到了！」

海巡小小體驗營共設計有「海巡童話屋」、「小小特勤先修班」、「海巡小偵探」、「海巡保育小先鋒」及「海巡小英雄」等關卡單元。由海巡署特勤隊教官、偵防分署幹員、岸巡洋巡人員分工、讓參加活動小朋友體會防身搏擊、偵辦案件、海洋保育等觀念。

海巡署署長陳國恩表示，希望透過「小小海巡體驗營」的活動，讓孩童對在海上、岸際默默守護藍色國土的海巡人員有進一步認識；此外，水域安全常識亦不分年紀，除了讓孩童能夠認識海巡外，也藉此教導正確的生態保育、珍愛海洋及防溺救生觀念。

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