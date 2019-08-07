廢印花稅一年少49億　北市府：強烈抗議「中央請客、地方買單」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導



行政院日前拍板廢除印花稅法，財政部官員稱將盡快提印花稅法廢止案送行政院會通過，之後請立院審議，最快明年取消印花稅。台北市財政局7日發新聞稿「強烈表示反對」，並批評此決策是「中央請客、地方買單」，請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅之決策。

北市財政局指出，印花稅實施迄今已有85年歷史，目前新加坡、英國及美國各州等仍課徵印花稅，顯見印花稅是國際間地方建設的重要財源，107年全國印花稅收入約121億元，本市即占49億元，且有逐年成長趨勢，「行政院說廢就廢的決策勢必嚴重衝擊地方財政」。

財政局強調，印花稅是地方一項穩定的重要稅收，未來如廢除改靠仰仗中央補助，等於降低地方政府自籌財源的能力；我國目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆、地方負債9千餘億，目前國家財政狀況根本沒有能力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言即做出「中央請客、地方買單」之決策。

財政局指出，財政紀律與財政收支劃分法規定，有減少收入者，應同時籌妥替代財源；需增加財政負擔者，應事先籌妥經費或於立法時明文規定相對收入來源，要求廢除印花稅所造成地方稅收之實質損失，中央應依上開規定事先籌妥經費並立法明定彌補資金之來源。

財政局問，中央若要挪其他的稅收來補貼地方，有規劃另開徵新稅嗎？況且印花稅每年隨著經濟活動增加而成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅之前，建請中央政府能審慎回應這二個問題，並請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅之決策。