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主持APPU第49屆年會閉幕式　蘇嘉全：加深印太區域跨國議題合作

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▲▼APPU第49屆年會閉幕式 。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

▲APPU第49屆年會閉幕式 。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院長蘇嘉全7日上午於圓山大飯店出席並主持由我國主辦之「亞洲太平洋國會議員聯合會」(APPU)第49屆年會閉幕典禮，蘇嘉全表示，本屆年會主題為「海洋民主與永續印太」，經過大家連日熱烈討論，對於未來印太地區各國加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，皆作出了重大貢獻。

本屆APPU大會7日正式閉幕，閉幕式開始前，蘇嘉全先以第49屆年會主席身分邀請在場與會代表確認聯合公報內容，會中中華民國、帛琉、諾魯、所羅門群島、馬紹爾群島及關島代表團分別提出文字修正，於各與會代表確認修正內容並無異議通過後，宣布通過聯合公報內容並由各會員國與會代表及APPU中央秘書處鈴木秘書長進行簽署聯合公報儀式。

蘇嘉全致詞時表示， APPU作為以國會議員為主體的國際會議，歷經數十年時光的洗禮，也克服了諸多問題。今年再度延續光榮傳統，舉辦第83屆理事會與第49屆大會，並且圓滿閉幕，希望今年在台灣舉辦的年會，能夠讓各位貴賓感到滿意，也希望各國繼續給予台灣支持。

蘇嘉全說明，為推動國會外交，並促進我國與各國更多的實質交流與合作，台灣已成為「中美洲議會」（PARLACEN）、「中美洲及加勒比海盆地國會議長論壇會議」（FOPREL）永久觀察員、也是「民主太平洋聯盟」（DPU）與「亞洲國會議員聯合會」（APPU）的正式會員。立法院刻正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望各代表團大力支持。

蘇嘉全也提到，本屆年會主題為「海洋民主與永續印太」，經過大家連日熱烈討論，對於未來印太地區各國加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，作出了重大貢獻。本屆年會獲致多項具體成果，透過立法與行政的合作關係，將有助於各國政府在制定相關政策及解決問題時作為決策參考。

此外，年會中也決議APPU第50屆年會將在日本舉辦，日本代表團團長山口俊一眾表示，本次APPU年會在蘇嘉全的卓越領導下圓滿成功，他也感謝所有立法院以及外交工作人員的熱情款待，也特別感謝所有支持本次年會辛勞付出的朋友們。

山口俊一眾強調，面對國際社會所面臨的各項迫切問題，國會外交可以扮演更多重要角色，並讓本次APPU討論並累積之知識與成果與國際社會分享，他同時感謝大會讓日本成為明年APPU第五十屆年會主辦國，並熱烈歡迎所有代表團成員參加。

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