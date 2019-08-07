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27歲女詐騙千萬元竟「跳河裝死」逃債　父母還幫她買棺材風光土葬

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淹死, 淹, 溺水, 溺斃

▲女子為了躲債竟然跳河裝死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

湖南省永州市一名27歲女子從10人手中騙取294萬多元人民幣（約台幣1313萬元）後，便四處賭博欠下高額賭債，為了賴帳竟然假裝跳河假死，還找來父母和男友一起配合演出，風光辦完喪禮以及註銷戶口，結果還是被警方查獲真相，近來因詐騙罪成判囚13年。

事件發生在2015年8月，當時23歲的鄧嬌（化名）從某裝飾公司離職後，假裝是其公司業務經理，以短期、高回報裝修工程等投資案缺少資金為由，向石姓男子等多人借錢，借錢後再以高利息吸引對方繼續借錢，先後騙取10人近300萬人民幣。

鄧嬌後來將錢用來還舊債以及賭博，導致又欠下高額鉅款，突然覺得「精神壓力過大，一直想一死了之」，便在與父母和男友商量後決定詐死。2017年5月16日她開始籌備假死的事，她表示，「爸媽一開始不同意，但又捨不得我真的死掉，就同意我假死，討論後決定跳河，找不到屍體就用土葬的方式來假死。」

2017年5月18日，鄧女的父母先跑去河邊假裝尋找屍體，後來又買了一副棺材，裡面裝了石頭和衣服，並在老家宴請親友舉行了土葬禮，註銷戶口後要那些討債人別再找她。而已經「死亡」的鄧女，則於隔日請程姓男友人幫忙在酒店開房，後來便一直躲藏在其中，還利用對方對她所懷抱的情意，拿取人民幣6000多元（約台幣2.6萬元）作為生活費。

投資人得知鄧女死亡消息後，請警方進行調查，鄧女的父母在接受質詢時，因為承受不住壓力最後將真相全盤托出。永州市冷水灘區人民法院一審判決，鄧女行為已構成詐騙罪，判處有期徒刑13年、剝奪政治權利2年、並罰款人民幣8萬元。其男友與父母也因為包庇罪也都各自被判入獄，被告提出上訴後，湖南省永州市中級人民法院近日二審維持原判。

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關鍵字：裝死,欠債,跳河,假死,湖南,永州

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