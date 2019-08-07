允雙重黨籍海納人才　柯文哲新型態政黨拚藍綠外的第三條路

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，同時被選為黨主席。除了砲轟藍綠惡鬥導致台灣內耗、強調要給人民新的選擇外，對於未來要衝擊國會，柯文哲坦言，「單一選區兩票制，本來第三黨就很難存活」，但還是要遵守憲政體制，再思考如何突破；而未來的策略，將把重心放在不分區立委，民眾黨不分區一定要提滿34人，不能重蹈時代力量的覆轍。

正名「民眾黨」 允許雙重黨籍、不收黨費

根據民眾黨的黨章，第一章總則的第一條寫道，台灣民眾黨簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People' s Party」，縮寫為「TPP」；而第二章黨員的部分，第七條明文規定，基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，不收取黨費。

至於經費及收入來源，根據黨綱，包括1.政治獻金、2.政黨補助金、3.政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所為之出版品、宣傳品銷售或其權利授與、讓與所得之收入，4.還有其他依政黨法規定所得之收入，5.由前四款經費及收入所生之孳息。

保留座位郭台銘未出席 黨員含多名市府官員

民眾黨的創黨黨員共計111人，其中除柯文哲、蔡壁如外，還包含多名市府官員、幕僚，包含觀傳局長劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩，以及戰情室幕僚，和祕書長張哲揚、產發局長林崇傑、交通局長陳學台等。此外，還有不少在選舉期間立下汗馬功勞的府外人士、柯粉社團人士等。

黨幹部方面，中央委員有五位，分別是柯文哲、文基會副執行長張益贍、林富男、前威寶電信總經理周鍾麒、黃胤為；中央評議委員也有五位，分別為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、 賴俊銘、賴正龍、蔡易倫、楊行昌。

至於各界關注的郭柯會，儘管主辦方有預留座位，但郭台銘僅由永齡基金會執行長劉宥彤代表出席，連其子郭守正也未出席。但劉宥彤受訪時卻說，出席並不是代表郭台銘，「我以我個人的身分來給柯市長祝福」，郭陣營的刻意低調，與柯維持一個若有似無的聯繫，格外引人遐想。

值得一提的是，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」、「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然缺席柯文哲創黨大會，但雙雙致贈花籃、還埋藏頭詩，未來「郭王柯」之間的互動值得關注。

▲北市府副發言人黃瀞瑩出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市觀傳局長劉奕霆出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市府副發言人柯昱安出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民國黨主席徐欣瑩出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

創民眾黨 柯文哲：扛起改變政治文化的責任

柯文哲在致詞時緊扣「藍綠惡鬥」問題，直言台灣因意識形態引發政黨惡鬥，還有政治利益導向的政黨政治，造成台灣長期內耗空轉。而自己從政以來，不管是選舉或執政，都當作是一場改變政治文化的社會運動，「今天我們組黨，就是扛起改變政治文化的責任。」

柯文哲也說，要讓台灣政治文化的改變力量，可以在國會，在全台灣各地發揚光大，這是我們成立這個新政黨的目標，「超越藍綠不是要消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。」

「要集合眾人的力量來改造台灣，確保每個在國會為我們打拼的夥伴、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想」，柯文哲說，希望這個新政黨的成立，可以在藍綠之外，讓台灣人民有另外一個選擇的機會。

▲柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

自豪「專業政黨」 民眾黨不分區要提滿34席

對於未來要進軍國會，柯文哲也感嘆，在現有的體制下，小黨、第三勢力容易淪為主要政黨的側翼，「單一選區兩票制，本來第三黨就很難存活」，但還是要遵守憲政體制，再思考如何突破。

隨後柯文哲在接受專訪時透露，未來進軍立院主要還是放在不分區，自豪民眾黨是是專業政黨，要專業思考問題，「一般的立委夠多了，立法院不需要這種人，需要專業探討問題」；他強調，不分區立委一定要提滿34席，不可以重蹈時代力量提不足席的覆轍。

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