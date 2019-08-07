快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

記者鄒鎮宇／台北報導

台灣地區7日凌晨1時發生淺層有感地震，沒想到不到13分鐘，於7日凌晨1時14分再次發生有感地震，詳情還有待氣象局地震報告。

此次地震主要以北部有感，網友紛紛留言，「三重有點感覺」、「這個比較小，第一個震央在我們北投」、「一直晃」、「北投超有感」、「陽明山晃好大」。

第一次的地震震央位於台北北投區，為芮氏規模3.2有感地震，震度大至小為陽明山的3級、新北市五股2級、台北市及桃園市分別為1級。

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▼許多網友感覺到第二次的地震。（圖／翻攝PTT）

