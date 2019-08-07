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最性感「黑寡婦」再傳訂婚！超大顆黃鑽成聖地牙哥動漫展大亮點

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性感女神「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson自傳出喜訊，證實與交往兩年的男友Colin Jost訂婚後，婚期與細節目前都還不確定，不過，這次意外讓眼尖的網友瘋狂的，卻是聖地牙哥國際漫畫展Comic-Con中，她無名指上超大顆的訂婚鑽戒！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

上周末參加了聖地牙哥國際漫畫展Comic-Con，史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson宣傳她的新電影時戴著她的訂婚戒，黑色緞帶般的界指環繞，鑲嵌著令人驚嘆的黃色梨形鑽石。這款獨特的鑽石訂婚戒品牌尚未得到證實，不過跟據VOGUE UK的報導，這款訂婚戒應該是來自由知名已故設計師紀梵希Hubert de Givenchy的侄子James de Givenchy所打造的品牌Taffin。Taffin擅長將稀有古董鑽石等珍貴寶石，與鋼鐵和橡膠等意想不到的材料混合的訂製珠寶。

史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson的訂婚戒指似乎是一顆巨大的黃色鑽石，其不尋常的黑色指環在鑽石較寬的下半部彎曲環繞，猜測很可能是陶瓷，這是James de Givenchy在他的作品中很常使用的材料。看起來與上個月在Taffin官方IG上分享的戒指類似，只不過這款的特色是一顆11克拉的淺棕色鑽石，而史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson的款式或許更加奢華昂貴，專家預估應該高達400,000美金。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

出身哈佛大學的Colin Jost是美國演員、編劇，也是電視節目SNL的編劇之一，兩人自2017年五月開始低調交往，Colin Jost時常陪伴史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson出席公開場合，《復仇者聯盟4》洛杉磯首映時兩人也一同出席，感情相當甜蜜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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