學測改革／牙醫系改第8學群　明年起比照醫學系第二關需面試

▲招聯會指出，明年起牙醫系納入繁星推薦第八學群，並增加第二階段指定項目甄試。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學甄選入學告一段落，大學招生委員會聯合會今（6日）召開常委會進行檢討。針對今年大學甄選入學首度採計學測成績最多五選四後，從繁星推薦與個人申請的招生情況呈現招生名額是近3年來最少，分發後的缺額也是近3年來最低，顯示往年外界質疑的缺額嚴重問題明顯改善。

招聯會指出，今年台大牙醫系增額錄取7名，學測成績、國英數自四科加總均為60級分，且高中在校成績排名皆為全校前1％，經過7個項目比序之後，分不出高下，最後增額錄。

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為了解決相關問題，招聯會日前邀集醫學院及牙醫學院院長召開「醫牙學系相關試務研商會議」，研擬牙醫系納入繁星推薦第八學群可行性，會中多位代表主張，增加第二階段指定項目(面試)甄試，可以評估學生是否有從醫的人格特質。





▲明年起牙醫系納入繁星推薦第八學群，並增加第二階段指定項目甄試。（圖／記者李毓康攝）

招聯會指出，經討論後，決定採納牙醫學系意見，原則上將牙醫類改列為第八類學群，明年起牙醫學系比照醫學系除了經第一階段檢定、比序篩選外，需進行第二階段指定項目甄試，若甄試成績相同時，得增額錄取，會後將逐一徵詢各牙醫學系是否同意此案，若沒有多數反對就推動將牙醫系納入第八類學群。

大學個人申請入學同級分超額篩選一向以「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」再篩一次，在2,092個系組中，有數十個系組第一階段發生較大量之同分超額，招聯會常委會經分析今年超額資料，達成一致共識，這些甄試數量較大的校系的甄試品質必須維持，而為了提升篩選效能，協調校系使用既有的學測科目做更有效率的篩選降低超篩人數，決議今年嚴重超篩學系，可以就現有的學測工具做適當篩選，例如該系遇同級分篩選時，得就其參採的考科依次篩選，並且必須在簡章校系分則中列明。

至於醫牙學系分科依序篩選還是會有超額部分，常委會討論中認為，世界各國的醫學系普遍是高倍率的競爭，醫學校系希望能夠甄選出未來適合行醫的學生，因此，醫學系願意投注充裕的臨床醫學師資來進行高品質的甄試。

