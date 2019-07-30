「XXX是我朋友」！面試者攀關係　糗被486打臉：他去年被我開除了

▲486先生陳延昶。（圖／記者劉恒成攝）

記者王麗琴／綜合報導

求職面試時最好要先做好功課，才不會糗鬧笑話！知名「團購達人」486先生陳延昶，日前發布徵才公告，由於待遇、福利優渥，吸引不少人投遞履歷。他今（30）日在臉書分享面試小插曲，po文告訴大家千萬別隨便攀親帶故。

486先生在臉書po文寫道，「昨（29）日新同事報到一員，另外決定錄取三位，但還有約70封履歷待看。」接著他提到，在面試過程中，一名面試者的說法讓他印象深刻，因為對方一來就說「某某是我的朋友！」當下他沒說什麼，但他今天忍不住在《臉書》吐槽，「靠，他沒跟你說他因為霸凌菜鳥同事，去年底被我開除嗎…」透過這個面試小故事，提醒大家千萬別想靠關係進他公司。

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486曾表示自己最恨職場霸凌，本（7）月9日才發文表示，「去年我公司有一個老鳥欺負新人被我開除，我痛恨職場的霸凌。人不能沒有是非，你說是不是？」

▲面試者說「XXX是我朋友！」被486狠狠打臉。（圖／翻攝自486先生臉書）

網友看了紛紛笑稱這是「最強應徵」、「抱錯大腿了~ 哈哈」、「笑死，搞不清楚狀況」、「這年頭靠實力還是比較安全的，靠關係死的比較快」；也有網友幫面試者哀悼，「沒打聽好就亂打牌，手上的好牌可能變爛牌了」、「翻船了，GG」、「哈哈哈 交錯朋友了！」「這個故事告訴我們⋯不要牽拖關係⋯因爲爛人不會把自己做的爛事告訴周遭朋友的⋯」。

更有人分析該面試者為什麼會不知道朋友因為霸凌而遭開除，「因為通常被開除的為了面子不會說的！」486先生也回應「沒錯，而且會說成自己是公司受害者，公司有多爛。」更感嘆他交錯朋友，「有些朋友不是加分的」。

不過也有人為求職者開脫「他或許只是知道他的朋友曾經在您公司工作過，所以提出來講。他的朋友霸凌新進人員，不代表他也是那樣的人」，486先生則回應「這看來就是跟那朋友不熟又硬要攀，雖然不代表他是同樣的人，但觀感不會太好」。