109學年度考生看這邊！　英聽、學測、指考簡章今起發售

▲109學年度考試簡章今起發售。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度考試簡章從今（2日）起發售至明年7月3日截止。大考中心指出，集體報名者，一律向辦理集體報名單位購買；個別報名者，可郵購或至大考中心服務台購買，考試簡章發售方式及簡章內容請至大考中心網站瀏 覽或下載。

大考中心說明，簡章內容包括高中英語聽力測驗、學科能力測驗與指定科目考試三項考試，考試相關之測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等事項均明訂於簡章中，請考生務必詳閱簡章內容。

請繼續往下閱讀...

▲大考中心指出，考試時未將行動電話關機也將列入109學年度違規處理辦法中。（圖／記者李毓康攝）

大考中心提醒，109學年度考試有3項調整事項，包括，高中英語聽力測驗兩次考試全面使用MP3播放器，播音方式皆改採分散式個別試場播音。另外，指考調整報名時間並以簡訊通知應試號碼；報名與確認報名資料時間由14日調整為10日，並考量預定寄發考試通知日期已逾各校畢業時程，將不再寄發考試通知，改以簡訊通知考生應試號碼與網路查詢之網址。最後，修訂試場規則中有關「不可攜帶入座之物品」、「其他隨身物品」、「使用藥物及醫療 器材」等相關規定；違規處理辦法增列行動電話未完全關機之罰則等相關條文文字。

大考中心也指出，高中英語聽力測驗、學測與指考三項考試成績可用在大學繁星推薦入學、個人申請入學與考試入學管道，以及科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等，除此之外，尚有許多其它入學管道或國外大 學也會使用。請考生多留意相關招生簡章等資訊。

