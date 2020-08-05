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泰國皇宮的「那個人」…示威者扮哈利波特　上街對抗曼谷佛地魔

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▲▼泰國示威者扮成哈利波特，將泰王比做反派佛地魔。（圖／路透）

▲泰國示威者扮成哈利波特，將泰王比做反派佛地魔。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

泰國近期學潮再起，各地都有年輕人聚集在大學或市政廳外舉行示威抗議，譴責總理巴育領導的軍政府。近日，部分示威者開始挑戰泰國最嚴苛的「不敬罪」（lèse-majesté law），抗議泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

泰國法律擁有全世界最嚴苛的「不敬罪」條款，任何「詆毀、羞辱、威脅國王、王后、或其法定繼承人及攝政者」皆屬於違法，最重可能面臨15年刑期。泰國民眾不滿王室權利過大，已經侵害了民主精神

不少示威者聚集曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）前示威抗議，訴求包括解散國會、修憲制定更尊重民主的君主立憲制，並且修法取消「不敬罪」。

示威者打扮成著名奇幻小說《哈利波特》內的人物，手拿「魔杖」誓言要下咒「保護民主。」示威者更將泰王比做故事中的反派「佛地魔」，諷刺在泰國不能稱呼的泰王的名字，只能和故事中描寫的一樣稱呼他為「那個人」。

另外，還有示威者打扮成副總理翁素萬（Prawit Wongsuwan），借用小說中佛地魔的追隨者「食死人」（Death Eater）名稱，嘲諷他是一個「食稅人」（Tax Eater）。

香港《南華早報》（SCMP）引述分析人士看法，認為泰王拉瑪十世和保皇派軍政府的統治下，泰國非常有可能重新成為專制政權。

先前新冠病毒疾病（COVID-19）疫情爆發初期，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功便帶著20位「嬪妃」遠走德國度假勝地避疫，而非留在泰國坐鎮，早已引發泰國民眾不滿，但受限於刑法「不敬罪」，泰人也敢怒不敢言。

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