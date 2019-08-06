2020立委規劃　柯文哲：辦創黨大會累慘了！明天再開始想

▲柯文哲離場。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，在發起人會議中，正式決議柯文哲為首任黨主席。對於2020立委佈局，柯文哲在會後受訪表示，為了要舉辦大會已經累慘了，明天再開始想。

被問到會針對2020區域立委規劃幾席？柯文哲表示，坦白講，其實今天是相當倉促成立的，這些問題未來一直到大選之前，要一樣一樣去處理，今天只是開始。至於提名立委的時程，柯文哲表示，「今天要開這個大會，大家都累慘了」，今天先休息一下，明天再開始想；柯文哲還說，民主政治的可貴就是，不管提什麼主張，最後由人民去決定，這也是民主政治的信仰。

另外，柯文哲在致詞時提出，與藍綠共存，不是要消滅藍綠，同時批評小黨都成為主要政黨的側翼，對於如何確保不會成為側翼，柯文哲回應，其實七次的修憲，特別在立法院變成單一選區兩票制，「我相信當年國、民兩黨會讓憲法通過，一個很大原因就是，這種單一選區兩票制，本來第三黨就很難存活」不過是這樣，規則既然是這樣，還是遵守台灣的憲政規則，至於要怎麼在現有基礎上去做突破，那是每個人要去思考的題目，「我說很像1492年的哥倫布，勇敢地航向不可知的世界」。

黨章提到遵循憲政，但是有不少人認為要修憲，柯文哲表示，在憲政、憲法還沒修改之前，還是要遵守法令，法治也是種基本精神，像是法律不溯及既往、依法行政，在憲法還沒修改之前ㄝ還是遵守憲法，「如果說有本事、有辦法去修改憲法，再講