香港一芳被噴成「共芳」　總部員工：為什麼要信簡體字聲明

▲一名自稱香港一芳總部網友出面發聲。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

一芳台灣水果茶5日於微博發文「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明，引起兩岸網友討論。PTT一位網友觀看5日晚間香港遊行直播時發現，有人將一芳招牌塗鴉「共芳支那水果茶」。目前台灣母公司尚未對此事作出回應。

一芳台灣水果茶5日於微博稱，「堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為」、「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，表示將嚴懲違反法律，意圖分裂國家的行徑。聲明一出後，許多香港、台灣網友憤怒表示要拒買抵制。

在5日晚間多區遊行示威期間，一間一芳水果茶招牌被噴漆。一名自稱一芳總部員工的網友於臉書分享照片，並且痛心表示，老闆是一芳香港總代理，從612到今日都給予全力支持，就算自己選擇罷工、到現場示威，都很關心她有沒有事，「我想問下作為香港人我的立場夠不夠明顯？為什麼要信用簡體字出聲明的人？」最後網友也呼籲大家不要被分化，也請大家把文章轉出去。

看了貼文之後，許多香港網友紛紛表示，「我願意代示威者捐返五百給妳清理招牌」、「抱歉你那個招牌搞到那樣，因為微博香港一芳被誤會了。抱歉」、「與你們同在！加油！邊個有難我一定幫」、「已share 」。

▲香港一芳聲明。（圖／翻攝自一芳台灣水果茶 - 深水埗欽洲街店臉書）

「一芳台灣水果茶－香港」凌晨於臉書發文表示，沒有經營任何微博帳號，官方帳號只有facebook和Instagram，網路上流傳的聲明，一切言論與香港總代理無關。關於本次事件對大眾造成的影響，我們在此致歉。

文中也表示，一芳台灣水果茶雖然是台灣品牌，但香港地區所有分店的營運和管理事務皆由香港人作總代理，並獨立向台灣總公司匯報，「香港總代理尊重各加盟分店擁有個人政治立場，並堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，這亦是香港人堅守的核心價值」。