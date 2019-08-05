國泰金董座蔡宏圖獲頒保險業特殊貢獻獎　親授業務員3個成功祕訣

▲國泰金董事長蔡宏圖（左）今天在第21屆保險信望愛頒獎典禮獲頒「特殊貢獻獎」，由金管會主委顧立雄（右）頒獎。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控董事長蔡宏圖今（5）日獲頒保險業「特殊貢獻獎」，他親自出席領獎，並在致詞時表示，保險業的發展有很大的成長與改變，同時傳授現場業務員3個成功祕訣。

蔡宏圖今天出席「第21屆保險信望愛獎頒獎典禮」，獲金管會主委顧立雄頒發「特殊貢獻獎」。他在致詞時表示，非常榮幸獲得特殊貢獻獎，這個獎對他自己及所有國泰人是個肯定，意義非常重大。

蔡宏圖指出，雖然他已離開國泰人壽董事長職務2年多，但從1980年學成歸國進入國壽，從事人壽保險近40年，看到了保險業的發展有很大的成長與改變。

擔任董事長時期的蔡宏圖，最喜歡和保險行銷人員聊天，聽聽他們的績優分享，而且每次都是從頭聽到尾。他說，儘管每位保險績優人員的成功模式都不一樣，但有3個共同點，首先是「有心要做好」，成功的行銷人員都有一個先決條件，就是有心要做好，要帶著心、有心去成功，這樣的起心動念很重要，不要淪為「只出一張嘴」。

再者是成功的關鍵就是「堅持」，蔡宏圖引用慈濟證嚴上人說過的話，「熱心易發、恆心難持」，這就是堅持的重要性，不要凡是只有5分鐘的熱度；最後是要分享一個很重要的觀念，保險行銷不只是一項工作而已，而是可以傳承、當作事業來經營，要全心投入且專精於一樣東西，把保險當成事業來經營。