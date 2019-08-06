2019保險信望愛／康健人壽首度獲得「最佳通路策略」優選獎

▲康健人壽獲21屆保險信望愛獎「最佳通路策略」優選。圖為金管會副主委黃天牧（右四）頒發獎座、康健人壽業務管理部副總汪曉珩（左四）出席領獎。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

現代保險雜誌於5日公布第21屆保險信望愛獎得獎名單，康健人壽首度獲得「最佳通路策略」優選獎的肯定，為外商壽險中唯一獲得此項榮耀的公司。康健人壽深耕保險電話行銷領域，並透過擴大跨產業結盟、深化夥伴關係、提升銷售效能、拓展數位通路、創新健康服務等通路策略，持續將優質的商品與服務帶給更多台灣民眾，並滿足不同的健康和保障需求，也在本次信望愛獎中獲得保險專家、學者高度認同。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示：「康健人壽通路策略的目標是要為保戶、企業合作夥伴、公司創造三贏。身為台灣保險電話行銷先驅，康健人壽深耕在地30年以來，秉持多元且深化的通路經營策略穩坐保險電銷領導地位，更在市場規模緩步下滑的趨勢中，逆勢達成電銷市佔率持續成長的好成績。今年適逢我們在台成立30周年，能夠獲得『最佳通路策略獎』的肯定，意義更為不凡。」

邵駿崴指出，台灣保險滲透率高居全球之冠，隨著市場競爭越趨激烈，從消費者需求出發才能做出區隔，康健人壽除了專注提供優質保障型商品幫助保戶降低風險衝擊，也專注於提供在地消費者更便利的保障體驗。因此在持續發展保險電銷之外，積極拓展多元行銷通路，包括網路直效行銷以及銀行保險、保經代、網路投保服務、策略聯盟夥伴合作等，讓消費者能夠自主選擇適合的管道輕鬆買到符合需求的優質保障型商品與服務。

▲康健人壽深耕電話行銷，透過跨業結盟、拓展數位通路、創新健康服務等策略，持續帶給民眾優質的商品與服務，獲21屆保險信望愛獎「最佳通路策略」優選肯定。（圖／康健人壽提供）

通路經營另一個重心是強化合作夥伴關係。康健人壽是業界唯一幾乎年年都舉辦「企業夥伴研討會」的公司，持續運用母公司信諾集團的全球資源和最佳實務典範，將最新保險趨勢、金融科技應用與消費者需求洞察，分享給合作夥伴深化彼此關係。

此外，康健人壽以消費者需求和個別通路屬性出發，為不同通路夥伴量身打造適合的產品，搭配豐富和靈活創新的行銷活動，因此能夠持續與合作夥伴達成業務目標，締造雙贏；另一方面，為了能夠達成公司永續經營的目標，在通路經營上運用了大數據技術分析產品特性與消費者需求，加上落實精細化的電銷人員訓練，大幅提升了銷售效能和品質，確保營運穩定、業務成長。

多元且深入的通路策略搭配360°全方位行銷活動為康健人壽創造了豐收的2018年。展望下一個30年，康健人壽期望透過靈活的通路策略獲得更多消費者青睞，未來也能成為民眾心目中「健康保健服務品牌」，致力讓客戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來。